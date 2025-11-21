Hemant Shedge: मोहोळ नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ पोलीस करणार सोशल मीडियाचे मॉनिटरिंग: पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे

-राजकुमार शहामोहोळ: मोहोळ नगरपरिषद व अनगर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनी आदर्श आचार संहितेचे पालन करणे सर्वांना बंधनकारक असून, सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टकर्ते यांच्यावर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिते प्रमाणे कडक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी दिली..मोहोळ नगरपरिष निवडणुकीच्या प्रचार प्रक्रीये दरम्यान आचार संहितेचा भंग होईल, अथवा दोन गटात वाद निर्माण होतील, अशा पोस्ट टाकणारा व त्यावरील ग्रुप ॲडमिनलाही दोषी ठरवण्यात येईल. त्यासाठी व्हॉट्सॲप ग्रुपवरील सेटिंग बदलून "ओनली फॉर ग्रुप ॲडमिन" करून घेण्यात यावी. सोशल मीडिया कर्त्यानी कोणत्याही आक्षेपार्ह पोस्ट टाकणे, त्या पोस्टला लाईक करणे,त्या पुढे फॉरवर्ड करणे व प्रतिसाद देणे हा कायद्याने गुन्हा आहे..पोलीस विभागा कडून सोशल मीडियाचे "मॉनिटरिंग" केले जाणार आहे. कोणत्याही उमेदवाराच्या संबंधित त्यांची वैयक्तिक, कौटुंबिक व सामाजिक स्तरावर अवहेलना होईल, अशी आक्षेपार्ह टीकाटिप्पणी करणे, मजकूर, फोटो, व्हिडिओ एडिटिंग, मॉर्फिंग, एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रसारित करणे व आलेल्या संदेशावर आपले मत प्रकट करणे व पुढे पाठवणे, मतदारांचे मन कलुषितपणा मुळे कोणत्याही जाती धर्माच्या लोकांना धार्मिक, .भाषिक आक्षेपार्ह मजकूर पाठवणे, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय एकात्मतेचा वाद घालून आक्षेपार्ह फोटो, व्हिडिओ, मजकूर पाठवणे हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग ठरते. नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ शहरात पायी पेट्रोलिंग व मोटर सायकल पेट्रोलिंग नेमण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.