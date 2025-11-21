सोलापूर

Hemant Shedge: मोहोळ नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मोहोळ पोलीस करणार सोशल मीडियाचे मॉनिटरिंग: पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे

निवडणुकीच्या काळात अनेकदा सोशल मीडियाचा गैरवापर होतो, त्यावर नियंत्रण ठेवणे अत्यावश्यक असल्याचे शेडगे यांनी स्पष्ट केले. नागरिकांनी जबाबदारीने सोशल मीडियाचा वापर करावा, कुठलीही संशयास्पद माहिती अथवा पोस्ट आढळल्यास ती त्वरित पोलिसांना कळवावी, असे आवाहनही त्यांनी केले.
मोहोळ: मोहोळ नगरपरिषद व अनगर नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनी आदर्श आचार संहितेचे पालन करणे सर्वांना बंधनकारक असून, सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टकर्ते यांच्यावर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिते प्रमाणे कडक कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती मोहोळ पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हेमंत शेडगे यांनी दिली.

