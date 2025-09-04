Solapur News:'वसंतराव काळे साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यास सभासदांचा तीव्र विरोध'; विशेष सर्वसाधरण सभा बोलवण्याची मागणी

-भारत नागणे पंढरपूर : भाळवणी (ता.पंढरपूर) येथील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी तालुक्यातील सभासद, शेतकरी आणि कामगारांच्या घामातून झाली आहे. कारखाना स्थापनेत अनेक आजी माजी संचालकांचे योगदान आहे. सभासद आणि कामगारांच्या मालकीचा हा साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देऊ नये. तरीही कल्याणराव काळे यांनी अधिकाराचा दुरोपयोग करुन कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतल्यास कारखाना घेणार्या उद्योगपतीला कारखान्यात पाय ठेवू देणार नाही, प्रसंगी आमच्या जीवाची बाजी लावू, असा इशारा कारखान्याचे माजी संचालक दीपक पवार व डाॅ. बी. पी. रोगे यांनी दिला आहे..माेठी बातमी! 'देवरनिंबर्गीच्या सरपंचाचा गोळ्या झाडून खून'; सलूनमध्ये घटना; डोळ्यांमध्ये चटणी टाकून गावठी पिस्तुलातून झाडल्या चार गोळ्या.सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना एका उद्योगपतीला 30 वर्षे मुदतीच्या करारावर भाडण्याने देण्याचा घाट घातला असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे, या चर्चेमुळे सभासद,कामगारांमध्ये एकच खळबळ उडाली आहे. या पार्श्वभूमीवर वाखरी येथे कारखाना बचाव समितीची बैठक झाली. या बैठकीमध्ये माजी संचालक दीपक पवार, डाॅ.बी.पी.रोंगे, इस्माईल मुलाणी, नामदेव ताड, ज्ञानोबा खरडकर यांच्यासह अनेक ज्येष्ठ माजी संचालक व सभासदांनी कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. .कारखान्याचे अध्यक्ष कल्याणराव काळे यांना कारखाना चालवता येत नसेल तर त्यांनी बाजूला व्हावे, कारखाना चालवण्यास आम्ही सक्षम आहोत,पण कारखाना उद्योगपतीच्या घशात जावू देणार नाही असा ठाम निर्धारही उपस्थित सभासद व माजी संचालकांनी केला. बैठकीला सभासद शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..यावेळी अॅड. दीपक पवार म्हणाले की, वसंतराव काळे साखर कारखाना उभारणीत अनेकांचे योगदान आहे. शेतकर्यांच्या मालकीची ही संस्था टिकली पाहिजे, मोठी झाली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. असे असताना कल्याणराव काळे यांनी स्वतःच्या आर्थिक फायद्यासाठी सभासदांना विश्वासात न घेता उद्योगपतीला भाडेतत्त्वावर देण्याचा घाट घातला आहे. परंतु आम्ही कदापी तसे होऊ देणार नाही. कारखान्याच्या उभारणीमध्ये आमच्या भावना जोडल्या गेल्या आहेत.25 वर्षापूर्वी अवघ्या 30 कोटी रुपयांमध्ये उभारणी झालेल्या कारखान्यावर जवळपास 600 कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. कर्जाची रक्कम कुठे खर्च केली. त्याचा हिशोब संचालक मंडळाने द्यावा असे आवाहन श्री. पवार यांनी केले..Solapur Accident:'बोरामणीजवळ बस अन् कंटेनरच्या अपघातात आठ प्रवासी जखमी'; ओव्हरटेक करताना बसचा एका बाजूचा पत्रा फाटला.यावेळी कारखान्याचे माजी संचालक इस्माईल मुलाणी यांनी कारखान्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याने कारखान्यावर कोट्यावधी रुपयांचे कर्ज झाले आहे असा आरोप केला. येथील साखर कारखाना हा सभासदांच्या मालकीचा आहे. त्यामुळे एकाद्या उद्योगपतीला तो देण्याचा अधिकार संचालक मंडळाला नाही. कोणत्याही उद्योगपतीला आम्ही कारखाना गेटच्या आता पाय सुध्दा ठेवू देणार नाही असा इशारा ही पवार यांनी दिला आहे. या संदर्भात कल्याणराव काळे यांनी कारखान्याची तातडीने विशेष सर्वसाधारण सभा बोलवावी अशी मागणीही माजी संचालक नामदेव ताड यांनी केली आहे. यावेळी अनेक सभासदांनी कल्याणराव काळे यांच्या कारभाराविषयी तीव्र नापसंती व्यक्त करत जोरदार टीका ही केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.