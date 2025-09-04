सोलापूर

Solapur News:'वसंतराव काळे साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यास सभासदांचा तीव्र विरोध'; विशेष सर्वसाधरण सभा बोलवण्याची मागणी

Vasantrao Kale Sugar Factory Row: कल्याणराव काळे यांनी अधिकाराचा दुरोपयोग करुन कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतल्यास कारखाना घेणार्या उद्योगपतीला कारखान्यात पाय ठेवू देणार नाही, प्रसंगी आमच्या जीवाची बाजी लावू, असा इशारा कारखान्याचे माजी संचालक दीपक पवार व डाॅ. बी. पी. रोगे यांनी दिला आहे.
Vasantrao Kale Sugar Factory members oppose leasing decision; demand special general body meeting.
Vasantrao Kale Sugar Factory members oppose leasing decision; demand special general body meeting.Sakal
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-भारत नागणे

पंढरपूर : भाळवणी (ता.पंढरपूर) येथील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखान्याची उभारणी तालुक्यातील सभासद, शेतकरी आणि कामगारांच्या घामातून झाली आहे. कारखाना स्थापनेत अनेक आजी माजी संचालकांचे योगदान आहे. सभासद आणि कामगारांच्या मालकीचा हा साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवण्यास देऊ नये. तरीही कल्याणराव काळे यांनी अधिकाराचा दुरोपयोग करुन कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्याचा निर्णय घेतल्यास कारखाना घेणार्या उद्योगपतीला कारखान्यात पाय ठेवू देणार नाही, प्रसंगी आमच्या जीवाची बाजी लावू, असा इशारा कारखान्याचे माजी संचालक दीपक पवार व डाॅ. बी. पी. रोगे यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
Sugar Factory
district
Cooperative sector
Cooperative Societies
sugar mill museum
controversy
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com