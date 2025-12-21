सोलापूर

Solapur : स्ट्राँग रूमची चावी हरवली, शेवटी अधिकाऱ्यांनी कुलूप तोडलं; मतमोजणीला उशिरा सुरुवात

Dudhani Strong Room Lock : राज्यात नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीच्या मतमोजणीला सुरुवात झालीय. दरम्यान दुधणी इथं स्ट्राँग रुमची चावी हरवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. शेवटी अधिकाऱ्यांनी कुलूप तोडून स्ट्राँग रूममध्ये प्रवेश केला.
Dudhani Strong Room Lock

Vote Counting Delayed After Strong Room Key Lost in Dudhani Solapur

सूरज यादव
Nagar Panchayat Election: राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीचे निकाल आता समोर येत आहेत. २८८ नगरपरिषद आणि नगरपंचायतीची मतमोजणी सुरू आहे. दरम्यान, काही ठिकाणी मतमोजणीवेळी गोंधळ झाल्याचंही दिसून आलंय. सोलापुरातील दुधणी इथं चक्क स्ट्राँग रूमची चावीच हरवल्याचा प्रकार समोर आला. अधिकाऱ्यांकडे चावी नसल्यानं शेवटी स्ट्राँग रूमचं कुलूप तोडण्यात आलं आणि त्यानंतर मतमोजणीला सुरुवात झाली.

