Flood Relief Struggle:'अकरा किलोमीटरची पायपीट करून ग्रामस्थांनी गाठले भुईंजे'; राहुलनगरला पुराचा वेढा बसल्यानंतरचा संघर्ष..

माढा: गावाला पुराचा वेढा, गावात लाईट नाही, पिण्याचे पाणी संपले, उद्यापासून पाणी पाणी करत बसावे लागेल, त्यामुळे आम्ही सर्व बाहेर निघालो अशी प्रतिक्रिया राहुलनगरच्या ग्रामस्थांनी दिली. पुराच्या पाण्याचा वेढा बसलेल्या राहुलनगर येथील ग्रामस्थांनी चिखल तुडवत, पाण्यातून मार्ग काढत अकरा किलोमीटरची पायपीट करत बार्शी तालुक्यातील भुईंजे या गाव गाठले. यात तरुणांबरोबरच महिला, वृद्ध, लहान मुलांचा समावेश आहे. या लोकांनी स्वतःचा बचाव यशस्वीपणे केला..माढा तालुक्यातील सीना नदीकाठी पूर आलेल्या राहुलनगर येथील २० हून अधिक लोक चिखल तुडवत, शेतातील पाण्यातून, पिकातून वाट काढत अकरा किलोमीटरचा प्रवास करून बार्शी तालुक्यातील भुईंजे येथे पोहोचले. दोन दिवसांपासून गावाला पुराच्या पाण्याचा वेढा, त्यात लाईट नाही प्यायला पाणी नाही, प्रशासन या लोकांपर्यंत पोहोचू शकत नाही, बोटी राहुलनगरपर्यंत जाण्यामध्ये अडचणी निर्माण होत आहेत..मग आजची रात्र काढायची कशी? पाणी वाढले तर पुन्हा बाहेर निघणे कठीण होईल म्हणून या गावातील २० हून अधिक नागरिकांनी ११ किलोमीटरची पायपीट केली. सर्व लोक सुरक्षितपणे बार्शी तालुक्यातील भोईंजे येथे पोहोचले. तिथून बार्शी-कुर्डूवाडी रस्त्यावरून या लोकांनी आपले पै - पाहुणे असलेल्या पुणे, बार्शी यासारखे ठिकाणी जाणे पसंद केले..