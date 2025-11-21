सोलापूर
शिक्षकांच्या रजेसाठी शाळेलाच सुट्टी ! 'ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे नुकसान'; मंगळवेढा तालुक्यातील धक्कादायक प्रकार..
ग्रामीण भागात या प्रकारच्या घटना मुलांच्या भविष्यासाठी धोकादायक ठरत असल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या रजेच्या व्यवस्थापनासाठी स्पष्ट धोरण आखावे आणि शाळा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
-हुकूम मुलाणी
मंगळवेढा: तालुक्यातील उचेठाण येथील जैन हरिजन वस्तीतील शिक्षकाने वैयक्तिक कारणास्तव रजा काढल्यामुळे रजेसाठी शाळेलाच सुट्टी देण्याचा अजब प्रकार घडला. शिक्षण विभागाच्या गलथान कारभारामुळे तालुक्यात विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे तीन-तेरा वाजू लागले आहेत. एकीकडे ग्रामपंचायती करमाफी करून शाळा टिकविण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत, तर दुसरीकडे शिक्षण विभागाकडूनच शिक्षक नसल्याने शाळा बंद ठेवल्या जात आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. परिणामी नाइजास्तव गरिबांच्या मुलांना खासगी शाळांत जावे लागत आहे.