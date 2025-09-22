Pandharpur News: 'साखर आयुक्तांच्या मान्यते शिवाय कारखाना भाडेतत्त्वावर देऊ नये'; सहकार शिरोमणीच्या कार्यकारी संचालकांना लेखी आदेश

पंढरपूर: भाळवणी(ता .पंढरपूर) येथील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना राज्य सरकारच्या व साखर आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय खासगी कंपनीस भाडे तत्त्वावर चालवण्यास देऊ नये, असा लेखी आदेश सोलापूरचे प्रादेशिक साखर सहसंचालक प्रकाश अष्टेकर यांनी दिला आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .साखर सहसंचालकाच्या या आदेशामुळे साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासच्या हालचालींना आता खिळ बसली आहे. गेल्या 30 वर्षांपूर्वी वसंतराव काळे यांनी स्थापन केलेल्या सहकार शिरोमणी साखर कारखान्याची धुरा त्यांचे पुत्र कल्याणराव काळे यांच्याकडे आहे. मागील काही वर्षांपासून साखर कारखाना आर्थिक अडचणीत आला आहे. ऊस उत्पादक शेतकरी व कामगारांची देणी थकीत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये हा कारखाना ओंकार उद्योग समूहाला चालवण्यास दिला असल्याची मागील काही दिवसांपासून तालुक्यात चर्चा सुरू आहे..त्यामुळे कारखान्याचे माजी संचालक दीपक पवार व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यास विरोध केला आहे. हा साखर कारखाना सभासद व कामगारांच्या मालकीचा राहावा यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.. यासंदर्भात त्यांनी अलीकडेच राज्याचे साखर आयुक्त यांना भेटून लेखी निवेदन ही दिले आहे. त्यानंतर साखर आयुक्तांनी साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यास मनाई केली आहे. राज्य सरकार व साखर आयुक्तांच्या परवानगी शिवाय कोणत्याही खासगी उद्योग समूहाला कारखाना भाडेतत्त्वावर देऊ नये असा लेखी आदेश प्रादेशिक सहसंचालकांनी साखर कारखान्याचे कार्यकारी संचालक व संचालक मंडळाला दिला आहे. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.सहकार शिरोमणी साखर कारखाना ओंकार उद्योग समूहाला 35 वर्षांचा करार करून भाडेतत्त्वावर दिल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ओंकार उद्योग समूहाच्या मॅनेजमेंटने ऊस तोडणी मजूर भरती सुरू केल्याची ही दबक्या आवाजात चर्चा सुरू आहे. त्यानंतर आता साखर आयुक्तांच्या या आदेशामुळे संचालक मंडळाच्या मनसुभ्यावर पाणी फिरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.