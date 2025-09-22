सोलापूर

Pandharpur News: 'साखर आयुक्तांच्या मान्यते शिवाय कारखाना भाडेतत्त्वावर देऊ नये'; सहकार शिरोमणीच्या कार्यकारी संचालकांना लेखी आदेश

Sugar Commissioner Issues Order: साखर सहसंचालकाच्या या आदेशामुळे साखर कारखाना भाडेतत्त्वावर देण्यासच्या हालचालींना आता खिळ बसली आहे. गेल्या 30 वर्षांपूर्वी वसंतराव काळे यांनी स्थापन केलेल्या सहकार शिरोमणी साखर कारखान्याची धुरा त्यांचे पुत्र कल्याणराव काळे यांच्याकडे आहे.
Sugar Commissioner’s strict order: No leasing of sugar mills without approval.

Sugar Commissioner’s strict order: No leasing of sugar mills without approval.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

पंढरपूर: भाळवणी(ता .पंढरपूर) येथील सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना राज्य सरकारच्या व साखर आयुक्तांच्या परवानगीशिवाय खासगी कंपनीस भाडे तत्त्वावर चालवण्यास देऊ नये, असा लेखी आदेश सोलापूरचे प्रादेशिक साखर सहसंचालक प्रकाश अष्टेकर यांनी दिला आहे.

Loading content, please wait...
pandharpur
sugar
Sugar Factory
district
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com