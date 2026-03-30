Sugar industry: साखर कोणी खाईना, खपात घसरण; मार्चचा ५० टक्के कोटा पडून; एप्रिलमध्येही विक्रीचे ‘चॅलेंज’, उद्योगासमोर दुहेरी संकट!

सोलापूर: देशात साखरेच्या खपात अनपेक्षित घसरण दिसून येत असून, मार्च महिन्यात खुल्या करण्यात आलेल्या कोट्यापैकी तब्बल ५० ते ६० टक्के साखरच विकली गेली आहे. त्यामुळे साखर उद्योगासमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. केंद्र सरकारने मार्चसाठी २२.५० लाख मेट्रिक टनांचा कोटा खुला केला होता; मात्र त्यापैकी अजूनही सुमारे ९ ते १० लाख टन साखर शिल्लक असल्याचे चित्र आहे..कमी मागणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने साखर वितरणाच्या नियमांमध्ये शिथिलता आणत कारखान्यांना दिलासा दिला आहे. त्यामुळे मार्च महिन्यातील कोटा पूर्ण न केल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही..कारखान्यांवर दडपण कमी, पण चिंता कायमनियमांनुसार, साखर कारखान्यांना त्यांच्या मासिक कोट्यापैकी किमान ९० टक्के साखर विक्री करणे बंधनकारक असते. अन्यथा पुढील महिन्यात कोटा कपात केली जाते. मात्र, यंदा कमी मागणीमुळे हा नियम शिथिल करण्यात आला आहे. इंडियन शुगर इँड बायोएनर्जी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन आणि नॅशनल फेडरेशन ऑफ को ऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज यांनी केंद्राकडे मुदतवाढीची मागणी केली होती. त्यानंतर अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने परिस्थिती लक्षात घेऊन नियम सैल केले..उद्योगासमोर दुहेरी संकटएकीकडे कोटा पूर्ण करण्याचा दबाव, तर दुसरीकडे घटती मागणी या दुहेरी संकटामुळे साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. एप्रिल महिन्यातही कोटा पूर्ण करणे उद्योगासाठी कठीण ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. साखरेचा पुरवठा पुरेसा असूनही मागणी घटल्याने दर स्थिर राहण्याची शक्यता असली, तरी उद्योगासाठी ही परिस्थिती चिंताजनक मानली जात आहे..एप्रिलमध्येही आव्हान कायममार्चनंतर एप्रिलसाठी केंद्राने २३ लाख टनांचा कोटा खुला केला आहे. उन्हाळा, लग्नसराई, यात्रा-जत्रा यामुळे मागणी वाढेल, अशी अपेक्षा असली तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती तितकी सकारात्मक नाही. एलपीजी पुरवठ्यातील अडथळ्यामुळे हॉटेल, रेस्टॉरंट व मोठ्या स्वयंपाकगृहांवर परिणाम झाला आहे. परिणामी साखरेचा मोठ्या प्रमाणातील खप घटला आहे..मार्च महिन्याची स्थितीएकूण कोटा : २२.५० लाख मेट्रिक टनविक्री : ५०-६०%शिल्लक साखर : ९-१० लाख टननियम : ९० टक्के विक्री बंधनकारक (सध्या शिथिलता).खप घटण्याची कारणेएलपीजी तुटवडा ः व्यावसायिक वापर कमीआरोग्य जागरूकता ः साखर वापरावर नियंत्रणसंस्थात्मक खरेदीत घटदेशांतर्गत सुमारे २० लाख टन खप घट