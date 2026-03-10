सोलापूर

Solapur Sugarcane payment: साेलापूर जिल्ह्यात ११०० कोटींची ऊसबिले थकली; शेतकऱ्यांना आतापर्यंत मिळाले तीन हजार ४७६ कोटी, तीव्र संताप व्यक्त!

Sugar mills yet to clear Dues of Solapur farmers: सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ साखर कारखान्यांकडून ११०० कोटींची ऊसबिले थकली, शेतकऱ्यांचा संताप उफाळला
Mounting Cane Dues Spark Farmers’ Outrage in Solapur district

Mounting Cane Dues Spark Farmers’ Outrage in Solapur district

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-प्रदीप बोरावके

माळीनगर : सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ साखर कारखान्यांकडे यंदाच्या गाळप हंगामात त्यांनी जाहीर केलेल्या पहिल्या हप्त्यानुसारची फेब्रुवारीअखेर देय असलेली सुमारे ११०७ कोटी रुपयांची ऊसबिले थकली आहेत. जिल्ह्यातील हंगाम बऱ्यापैकी आटोपला असला तरीही ऊसबिले मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
sugarcane
district
Payment
sugar mill season
Solapur

Related Stories

No stories found.