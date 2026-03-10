Solapur Sugarcane payment: साेलापूर जिल्ह्यात ११०० कोटींची ऊसबिले थकली; शेतकऱ्यांना आतापर्यंत मिळाले तीन हजार ४७६ कोटी, तीव्र संताप व्यक्त!

-प्रदीप बोरावकेमाळीनगर : सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ साखर कारखान्यांकडे यंदाच्या गाळप हंगामात त्यांनी जाहीर केलेल्या पहिल्या हप्त्यानुसारची फेब्रुवारीअखेर देय असलेली सुमारे ११०७ कोटी रुपयांची ऊसबिले थकली आहेत. जिल्ह्यातील हंगाम बऱ्यापैकी आटोपला असला तरीही ऊसबिले मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे..Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश...यंदाचा गाळप हंगाम घेतलेल्या जिल्ह्यातील ३४ पैकी ठराविक तीनच कारखान्यांनीच पहिल्या हप्त्यानुसार ऊस बिले दिल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. उर्वरित ३१ कारखाने पहिल्या हप्त्यानुसार ऊसबिले देण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसून येते. गाळप झालेल्या उसाचे बिल १४ दिवसांत शेतकऱ्यांना अदा करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्ह्यात एक कोटी ५४ लाख १२ हजार ४११ मे. टन उसाचे गाळप झाले होते. त्यापोटी साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादकांना तीन हजार ४७६ कोटीची बिले देण्यात आली आहेत..सोलापूर जिल्ह्यातील थकीत ऊस बिलासंदर्भात जानेवारी महिन्यातच कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली आहे. थकीत ऊस बिले कायदेशीर पद्धतीने वसूल करायची आहेत. त्याबाबतचे आरआरसीचे प्रस्ताव साखर आयुक्तांकडे पाठवले आहेत. त्यांच्या स्तरावर त्याविषयी सुनावणी सुरू आहेत. १० मार्च सुनावणीची पुढील तारीख आहे.- प्रकाश अष्टेकर, प्रादेशिक सहसंचालक (साखर), सोलापूर.Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...कारखाने लपताहेत एफआरपीच्या आडसाखर कारखान्यांना हंगामात मिळालेल्या सरासरी साखर उताऱ्यावर उसाची एफआरपी ठरते. जिल्ह्यातील बोटावर मोजण्याएवढे कारखाने सोडले तर बहुतांश कारखान्यांचा साखर उतारा १० टक्क्यांच्या आत आहे. आपसूकच त्या कारखान्यांची साखर उताऱ्यानुसार एफआरपी कमीच आहे. साखर आयुक्तालयास दर पंधरवड्यास शेतकऱ्यांना दिलेल्या एफआरपीचा अहवाल कारखान्यांना सादर करावा लागतो. कारखाने साखर उताऱ्याचा आधार घेत एफआरपीची आकडेवारी साखर आयुक्तालयास देतात. त्यामध्ये कमी साखर उताऱ्यामुळे निघालेल्या कमी एफआरपीच्या आड साखर कारखाने दडत असल्याचे दिसून येते. कारखान्यांकडून वस्तुनिष्ठ पाक्षिक अहवाल साखर आयुक्तालयास सादर केला जात नसल्याचे स्पष्ट होते. त्यामुळे थकीत ऊसबिलाचा आकडा दिवसेंदिवस फुगत जातो. परिणामी, शेतकऱ्यांची फसगत होत असल्याच्या तक्रारी वाढतात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.