सोलापूर

Supriya Sule: ‘कर्जमाफी अन् सातबारा कोरा होईपर्यंत स्वस्थ बसू देणार नाही’; पंढरपुरात सुप्रिया सुळे आक्रमक, तुरुंगात जावे लागले तरी चालेल

Supriya Sule Demands Complete Farm Loan Waiver in Pandharpur: सरसकट कर्जमाफी व सातबारा कोरा करण्यासाठी सुप्रिया सुळे यांचा महायुती सरकारला इशारा; शेतकऱ्यांच्या न्यायहक्कासाठी गाड्या आडवण्याची, तुरुंगात जाण्याचीही तयारी
Maharashtra Drought Supriya Sule Demands Complete Farm Loan Waiver and Direct Financial Relief for Farmers in Pandharpur

Maharashtra Drought Supriya Sule Demands Complete Farm Loan Waiver and Direct Financial Relief for Farmers in Pandharpur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पंढरपूर: जोपर्यंत शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा उतारा कोरा होत नाही, तोपर्यंत आम्ही महायुती सरकारला स्वस्थ बसू देणार नाही. यापुढे आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सत्ताधाऱ्यांच्या गाड्या आडवू. यासाठी आम्हाला तुरुंगात बसावे लागले तरी चालेल, पण शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शेवटपर्यंत लढत राहू, असा इशारा राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी (ता. २६) येथे दिला.

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