Supriya Sule: ‘कर्जमाफी अन् सातबारा कोरा होईपर्यंत स्वस्थ बसू देणार नाही’; पंढरपुरात सुप्रिया सुळे आक्रमक, तुरुंगात जावे लागले तरी चालेल

पंढरपूर: जोपर्यंत शेतकऱ्यांची सरसकट कर्जमाफी आणि सातबारा उतारा कोरा होत नाही, तोपर्यंत आम्ही महायुती सरकारला स्वस्थ बसू देणार नाही. यापुढे आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सत्ताधाऱ्यांच्या गाड्या आडवू. यासाठी आम्हाला तुरुंगात बसावे लागले तरी चालेल, पण शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी शेवटपर्यंत लढत राहू, असा इशारा राष्ट्रवादीच्या नेत्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी शनिवारी (ता. २६) येथे दिला..Teacher Success Story: जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ..; बाबांचे स्वप्न लेकीने उचलले खांद्यावर; ज्योती शेलाराची शिक्षणप्रवासाची प्रेरणादायी कहाणी.राज्यात दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत द्यावी, या मागणीसाठी आज येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते तहसील कार्यालयापर्यंत सरकारविरोधात आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी झालेल्या सभेत त्या बोलत होत्या. व्यासपीठावर माजी उपमुख्यमंत्री विजयसिंह मोहिते पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील, आमदार राजू खरे, उद्योग व्यापार विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष नागेश फाटे, सक्षणा सलगर, संदीप मांडवे यांच्यासह प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित होते..खासदार सुळे म्हणाल्या, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर दुष्काळजन्य परिस्थिती आहे. शेतकरी पाण्यासाठी आणि जनावरांच्या चाऱ्यासाठी तडफडतोय. तरीही सरकारचे शेतकऱ्यांकडे लक्ष नाही. सरकारने आज दुष्काळ जाहीर करून केवळ शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. यामध्ये कोणतीही भरीव अशी मदत करण्यात आली नाही. खरिपातील पिके जळून गेली आहेत, रब्बीची पेरणी झाली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. सरसकट कर्जमाफी द्यावी आणि प्रत्येक शेतकऱ्याला हेक्टरी एक लाख रुपयांची नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली..सरकारकडे शेतकऱ्यांना मदत करायला पैसे नाहीत, मात्र तिकडे शक्तिपीठ महामार्गासाठी १ लाख कोटी रुपये आहेत. शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करून सगळा निधी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी वापरला पाहिजे, असेही सुळे यांनी सरकारला सुनावले. वसंतराव देशमुख यांनी प्रास्ताविक केले..सरकारचा कडेलोट कर ः शिंदेप्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे म्हणाले, हे सरकार शेतकरी, कष्टकरी, कामगार आणि विद्यार्थ्यांच्या विरोधात आहे. अशा या महायुती सरकारचा कडेलोट व्हायला पाहिजे, अशी मी पांडुरंगाकडे प्रार्थना केली आहे. शरद पवार नाम काफी है. शरद पवार रस्त्यावर उतरले तर हे सरकार पडेल..साखर कारखान्यांचे नुकसान ः मोहिते पाटीलदुष्काळामुळे यावर्षी उसाचा साखर उतारा कमी होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणि साखर कारखान्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने मिळून प्रतिटन एक हजार रुपये अनुदान शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी खा. धैर्यशील मोहिते- पाटील यांनी केली..नारायण पाटील भेट घेऊन परतलेदरम्यान, माळशिरसचे आमदार उत्तम जानकर यांनीही मोर्चाकडे पाठ फिरवली. करमाळ्याचे आमदार नारायण पाटील हे छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सुप्रिया सुळे यांची भेट घेऊन परत गेले. पक्षातील या तिन्ही आमदारांच्या राजकीय भूमिकेविषयी कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांमधून मात्र तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..आमदार अभिजित पाटील यांची मोर्चाला दांडीदोन दिवसांपूर्वी खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीला उपस्थित राहून सरकारविरोधात भूमिका मांडणारे माढ्याचे आमदार अभिजित पाटील यांनी ऐनवेळी मोर्चाला दांडी मारल्याचे दिसून आले. शुक्रवारी सायंकाळपर्यंत आमदार अभिजित पाटील मोर्चाला येणार, अशी चर्चा होती. परंतु प्रत्यक्ष मोर्चा सुरू झाला. त्यानंतर सभाही संपली, तरी आमदार अभिजित पाटील मोर्चात आले नाहीत..Teacher Success Story: पतीचे पाठबळ, जिद्द अन् मेहनत; सारिका एकळ यांची शिक्षकपदी दमदार भरारी, जिद्द अखेर फळाला...दुष्काळ जाहीर झाला अन् वातावरण नरम झालेदुष्काळ जाहीर करावा, या मागणीसाठी राष्ट्रवादी शरद पवार गटाने आज मोर्चाचे नियोजन केले. सकाळी मोर्चासाठी नेतेमंडळी पंढरपुरात दाखल झाली. मोर्चा सुरू होण्यापूर्वीच दुष्काळ जाहीर झाल्याची बातमी आली. त्यामुळे वातावरण काहीसे नरम झाले. शासनाने काढलेल्या जीआरचा अभ्यास करून मोर्चा काढायचा की नाही, याबाबत विचार करू, असे सुप्रिया सुळे यांनी सकाळी सांगितले. दरम्यान, काही वेळाने येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून मोर्चा काढण्यात आला. स्टेशन रोड मार्गे तहसील कार्यालयावर मोर्चा नेण्यात आला. मोर्चासाठी मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.