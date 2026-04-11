Supriya Sule: ..तर बारामतीत प्रचाराला जाण्याबाबत ठरवू: खासदार सुप्रिया सुळे; राहुल गांधींची भाकिते खरी ठरताहेत!

पंढरपूर : मी एक मतदार म्हणून बारामतीला मतदानासाठी जाणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून प्रचाराबाबत विचारणा झाल्यास निर्णय घेईन. शेवटी 'रिश्ते मायने रखते है', असे खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले..शुक्रवारी त्या श्री विठ्ठल दर्शनासाठी पंढरपुरात आल्या होत्या. दर्शनानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. सुनेत्रा पवार यांच्या विजयाच्या मताधिक्याबाबत विचारले असता, "महाराष्ट्रातील बळीराजाला सुख, शांती आणि समाधान मिळावे, एवढीच विठ्ठलाकडे प्रार्थना केली," असे सांगत त्यांनी थेट उत्तर टाळले. .बारामती निवडणूक बिनविरोध का झाली नाही, याबाबत आपल्याला माहिती नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. "निवडणुकीत राजकारण असते; पण सुख-दुःखात कुटुंबच साथ देते," असे सांगत त्यांनी सुनेत्रा पवार यांना पाठिंबा दर्शविला. यावेळी संदीप मांडवे उपस्थित होते..राहुल गांधींची भाकिते खरी ठरताहेतकाँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गेल्या सहा महिन्यांपासून केलेली भाकिते आता खरी ठरत आहेत. युद्धामुळे देशात महागाई व बेरोजगारी वाढली असून अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे, असे सुळे म्हणाल्या. "राहुल गांधी सातत्याने स्पष्ट भूमिका मांडतात. ते कोणालाही घाबरत नाहीत, हीच त्यांची ताकद आहे. भाजप त्यांना सोशल मीडियावर ट्रोल करत आहे," असा आरोपही त्यांनी केला.