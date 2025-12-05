माेठी बातमी ! ‘सुरत-चेन्नई’तील २२२ किमी मार्ग बीओटीवर होणार; भारतमाला योजनेची मुदत संपल्याने निर्णय..

-विठ्ठल सुतार सोलापूर : केंद्र शासनाने भारतमाला योजनाच रद्द केल्याने सुरत-चेन्नई महामार्गाचे काम लांबणीवर पडले आहे. आता सुरत-चेन्नई महामार्ग ग्रीनफिल्ड नाशिक ते अक्कलकोट (२२२ किमी) मार्ग बीओटी तत्त्वावर (बांधा, वापरा व हस्तांतर) देण्यात येणार आहे. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावास लवकरच मंजुरी मिळेल आणि प्रत्यक्षात नोव्हेंबर २०२६ पासून कामास सुरुवात होणार आहे. .Cross-Border Love Story: 'अमेरिकेची कन्या कशी झाली कटफळ गावची सून'?; 'तिने' देशांच्या सीमा ओलांडल्या अन्...उत्तर भारतातून येणाऱ्या जड वाहनांचा मुंबई, पुणे या शहरावरील ताण कमी करण्यासाठी केंद्रीय वाहतूक मंत्र्यांनी सुरत-चेन्नई या महामार्गाची घोषणा केली, पण ज्या योजनेतून हा मार्ग होणार होता, ती योजनेची मदत २००४ मध्ये रद्द झाल्याने पुढील सर्व प्रक्रिया रखडली आहे. कर्नाटक व आंध्र प्रदेशात सुरत-चेन्नई मार्गाचे काम सुरू आहे तर महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव या जिल्ह्यासह आणखी काही जिल्ह्यात भूसंपादनातच ही प्रक्रिया रखडली आहे. आता या मार्गाचे टप्पे करण्यात आले असून, महाराष्ट्रात नाशिक ते अक्कलकोट या २२२ कि.मी.साठी मंजुरीचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. यासाठी २ हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे..जिल्ह्यात ७० टक्के भूसंपादन...सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठी उत्तर सोलापूर, दक्षिण सोलापूर व अक्कलकोट तालुक्यातील जमीन संपादन प्रक्रिया राबवण्यात आली.यामध्ये अक्कलकोट तालुक्यातील काही भाग वगळता ७० टक्क्याहून अधिक जमिनींचे संपादन होऊन मोबदला संबंधितांना वाटप करण्यातआला आहे. पण शेजारील धाराशिव व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील संपादनाची प्रक्रिया रखडली असल्याचे सांगण्यात आले आहे..- नाशिक ते अक्कलकोट या २२२ कि.मी.चे काम सोलापूर विभागाकडे आहे. या मार्गास केंद्र शासनाकडून मंजुरीची घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. मार्च २०२६ पर्यंत मंजुरी मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. त्यानंतर प्रत्यक्षात कामास सुरुवात होईल. सोलापूर शहरासाठी बाह्यवळण मार्गाबाबत आताच काही सांगता येणार नाही.- स्वप्नील कासार, प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग.शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...भारतमाला योजना बंद...भारतमाला योजनेंतर्गत सुरत-चेन्नई महामार्ग होणार होता, पण केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने योजनेतील सर्वच प्रकल्पांचा खर्च वाढल्याने निधी देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. यामुळे आता नाशिक, अहिल्यानगर, धाराशिव व सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रीनफिल्डचे काम बीओटी तत्त्वावर करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.