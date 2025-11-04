Vasudev Tradition: 'परंड्यातील सुरेश सुरवसेंकडून वासुदेव संस्कृतीचे जतन'; पदवीपर्यंत शिक्षण घेऊन जपली पिढ्यांपासूनची परंपरा..

- विजयकुमार कन्हेरेकुर्डुवाडी : पदवीपर्यंचे शिक्षण घेऊनही परांडा तालुक्यातील सुरेश सुरवसे यांनी गेल्या अनेक पिढ्यांपासूनचा वासुदेव परंपरेचा वारसा पुढे सुरु ठेवला आहे. दरवर्षी ते व त्यांचे सहकारी दत्तात्रय कानडे हे धाराशिवच नाही तर सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा यासह मराठवाड्यातील जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये जात वासुदेव परंपरेच्या माध्यमातून संस्कृतीचे जतन करत आहेत. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.सकाळी-सकाळी डोक्यावर मोरपिसांची टोपी, पायघोळ अंगरखा, पायात धोतर, कमरेभोवती उपरणे, हातात पितळी टाळ, कमरेला पावा, मंजिरी, गळ्यात कवड्यांच्या माळा, कपाळावर व कंठावर गंधाचा टिळा अशा वेशभूषेत वासुदेव विशेषतः निमशहरी व ग्रामीण भागात अध्यात्माच्या माध्यमातून समाजप्रबोधन करत फिरत असतात..परांडा तालुक्यातील शिराळा गावातील अवघ्या तिशीतील सुरेश सुरवसे यांचे शिक्षण बीएस्सी पर्यत झाले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात त्यांचे पदवीचे शिक्षण पूर्ण झाले. त्यानंतर त्यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा देत शासकीय नोकरीसाठी प्रयत्न केले. घरी आई, वडील पत्नी व दोन मुली आहेत. घरातील जबाबदाऱ्या पार पाडत घरच्या शेतीमध्ये त्यांनी लक्ष देण्यास सुरवात केली. शेतीबरोबरच गाई घेत दुग्धव्यवसाय सुरु केला. गेल्या अनेक पिढ्यांपासून चालत आलेला त्यांचा वासुदेवाचा वारसा त्यांनी पुढे सुरु ठेवला..यातून त्यांचा समाजातील सर्व स्तरातील लोकांशी संपर्क होतो. त्याच गावातील त्यांचे सहकारी दत्तात्रय कानडे हे सुद्धा परंपरा जपत आहेत. त्यांचे आई, वडील, पत्नी, भाऊ, मुलगा, दोन मुली यांच्या समवेत गावात राहतात. त्यांनी मुलासाठी गॅरेज सुरु केले आहे. श्री कानडे हे वर्षभर राज्यातील विविध तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी जातात. चांगले काम करत राहावे आणि त्याच्या जीवनात चांगले फळ मिळणार असे जीवनाचे सार सांगणाऱ्या वासुदेवांना शासनाकडून आर्थिक स्थैर्य येण्यासाठी मानधन सुरु करण्याची आवश्यकता आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...आपली संस्कृती आपणच जपायला हवी, शासनाने परंपरा जपणाऱ्या आमच्यासारख्या सर्वांसाठी आर्थिक स्थैर्य येण्यासाठी शासकीय योजना राबवाव्यात व मानधन सुरु करावे.- सुरेश सुरवसे, शिराळा (ता. परांडा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.