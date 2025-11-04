सोलापूर

Vasudev Tradition: 'परंड्यातील सुरेश सुरवसेंकडून वासुदेव संस्कृतीचे जतन'; पदवीपर्यंत शिक्षण घेऊन जपली पिढ्यांपासूनची परंपरा..

cultural preservation: परांडा तालुक्यातील शिराळा गावातील अवघ्या तिशीतील सुरेश सुरवसे यांचे शिक्षण बीएस्सी पर्यत झाले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात त्यांचे पदवीचे शिक्षण पूर्ण झाले. त्यानंतर त्यांनी एमपीएससीच्या परीक्षा देत शासकीय नोकरीसाठी प्रयत्न केले. घरी आई, वडील पत्नी व दोन मुली आहेत.
“Paranda’s Suresh Suravase preserves Vasudev folk tradition; an inspiring example of education with culture.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

- विजयकुमार कन्हेरे

कुर्डुवाडी : पदवीपर्यंचे शिक्षण घेऊनही परांडा तालुक्यातील सुरेश सुरवसे यांनी गेल्या अनेक पिढ्यांपासूनचा वासुदेव परंपरेचा वारसा पुढे सुरु ठेवला आहे. दरवर्षी ते व त्यांचे सहकारी दत्तात्रय कानडे हे धाराशिवच नाही तर सोलापूर, कोल्हापूर, पुणे, सांगली, सातारा यासह मराठवाड्यातील जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये जात वासुदेव परंपरेच्या माध्यमातून संस्कृतीचे जतन करत आहेत.

