Tehsildar Madan Jadhav: मंगळवेढा तालुक्यातील शेत रस्त्यांचे सर्व्हेक्षण हाेणार: तहसीलदार मदन जाधव; बुधवारपासून शिवार फेरी

Farm Road Development in Focus: तहसील कार्यालयातून सदर यादी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांना पाठवण्यात येईल व त्यांच्या मार्फत सीमांकन करण्यात येईल. तसेच भूमी अभिलेख विभाग रस्त्याच्या अक्षांश व रेखांशसह रस्त्याच्या हद्दीवर सीमा चिन्हे स्थापित करतील.
सकाळ वृत्तसेवा
-महेश पाटील

सलगर बुद्रुक (जिल्हा सोलापूर) : ग्रामीण भागातील ग्रामीण रस्ते, हद्दीचे ग्रामीण रस्ते, ग्रामीण गाडीमार्ग, पायमार्ग, शेतावर जाण्याचे पायमार्ग, या रस्त्यांचे सीमांकन करणे आणि त्यांना विशिष्ट क्रमांक देण्यासाठी मंगळवेढा तालुक्यात दिनांक 10, 11 व 12 रोजी तीन दिवस शिवार फेरीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

