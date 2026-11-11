सोलापूर

Solapur Farmers March : कोल्हापूरप्रमाणे सोलापुरातही ऊस दरासाठी शेतकऱ्यांचा एल्गार; राजू शेट्टींच्या नेतृत्वाखाली १६ नोव्हेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर स्वाभिमानीचा भव्य मोर्चा

Swabhimani Farmers March in Solapur : ऊसाला प्रतिटन पहिली उचल निश्चित करण्याच्या मागणीसाठी राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली १६ नोव्हेंबरला सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेतकरी मोर्चा निघणार असून विविध संघटनांचा पाठिंबा मिळत आहे.
Swabhimani Farmers March in Solapur

Swabhimani Farmers March in Solapur

esakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ : शेतकऱ्यांच्या उसाला दर ठरवून मिळावा या मागणी साठी सोमवार ता 16 रोजी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते तथा माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निघणाऱ्या मोर्चाची जय्यत तयारी सुरू झाली असून, गावोगावी बैठका मोबाईल द्वारे मेसेज च्या माध्यमातून शेतकऱ्यात जनजागृती करण्यात येत आहे. बैठकांना प्रचंड प्रतिसादही मिळत आहे. जिल्हा तालुका व गाव पातळी वरील "स्वाभिमानी" चे कार्यकर्ते कामाला लागल्याची माहिती जिल्हाध्यक्ष विजय रणदिवे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Farmer
Youth Swabhimani Party
Solapur
Raju Shetti farmer rally