Solapur Municipal Corporation: बिल्डरांच्या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करा; आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जनता दरबारात दाद

Public Outcry Over Builder Violations: शहरातील उत्तर सोलापूरमधील हेवन गॅलेक्सी बिल्डिंगच्या बिल्डरने स्वतः मंजूर नकाशाविरुद्ध बेकायदा बांधकाम व वापरात बदल करून हॉटेल व्यवसाय सुरू केला आहे. या संदर्भात महापालिकेने सातव्या मजल्यावरील बेकायदेशीर व अतिरिक्त बांधकामाविषयी तीन वेळी नोटीस दिली.
Citizens presenting complaints on illegal constructions during the Janata Darbar session in Solapur.

Citizens presenting complaints on illegal constructions during the Janata Darbar session in Solapur.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: महापालिका हद्दीत मंजूर आराखड्याविरुद्ध बेकायदा बांधकाम व परवानगीशिवाय हॉटेल व्यवसाय चालविणाऱ्या बिल्डरांविरुद्ध महापालिकेने चौकशी करून कारवाई करण्याबाबतचे आदेश लोकअदालतीत देण्यात आले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशा मागणीचे निवेदन अनुसरत सुलताना गुलाबसाब दखनी यांच्यासह तिघांनी जनता दरबारात दिले.

