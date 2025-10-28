Solapur Municipal Corporation: बिल्डरांच्या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करा; आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जनता दरबारात दाद

सोलापूर: महापालिका हद्दीत मंजूर आराखड्याविरुद्ध बेकायदा बांधकाम व परवानगीशिवाय हॉटेल व्यवसाय चालविणाऱ्या बिल्डरांविरुद्ध महापालिकेने चौकशी करून कारवाई करण्याबाबतचे आदेश लोकअदालतीत देण्यात आले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झालेली नसल्याने तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशा मागणीचे निवेदन अनुसरत सुलताना गुलाबसाब दखनी यांच्यासह तिघांनी जनता दरबारात दिले. .Sharad Pawar: शरद पवारांच्या बैठकीला तीन आमदारांची दांडी; आगामी निवडणुका सोलापूर जिल्ह्यात महाविकास आघाडी म्हणून लढणार.शहरातील उत्तर सोलापूरमधील हेवन गॅलेक्सी बिल्डिंगच्या बिल्डरने स्वतः मंजूर नकाशाविरुद्ध बेकायदा बांधकाम व वापरात बदल करून हॉटेल व्यवसाय सुरू केला आहे. या संदर्भात महापालिकेने सातव्या मजल्यावरील बेकायदेशीर व अतिरिक्त बांधकामाविषयी तीन वेळी नोटीस दिली. तीन नोटीसीनंतरही कोणत्याच प्रकारची कारवाई झाली नाही..मंजूर इमारतीच्या आराखड्यानुसार केलेले बांधकाम, अतिरिक्त बांधकाम, बांधकामाचे क्षेत्रफळच, वाढीव मजला याची चौकशी करून ती शासनाकडे सादर करावी, तसेच तत्काळ कारवाई करावे, असेही या इमारतीतील फ्लॅटधारक अनुसरत सुलताना गुलाबसाब दखनी, सालेहा बेगम म. इरफान हिरोल, सगीर आझम साहेबलाल वळसंगकर यांनी केली आहे..Solapur News: 'संपर्कप्रमुख कोकिळांवर धावून गेले शिवसैनिक'; साेलापुरातील शिवसेना (उबाठा) बैठकीत राडा, नेमकं काय घडलं...आमदारांच्या पत्राचे काय झाले?स्मार्टसिटी अंतर्गत झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी होण्यासाठी आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी पत्र दिले. त्या पत्रावर कोणतीही कार्यवाही होत नाही, ती कार्यवाही व्हावी. तसेच नगरअभियंता स्टोअरमधील भंगार साहित्याची टेंडर प्रकियेची जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली नाही. टेंडर एकाच मक्तेदारास देण्यात येत आहे. याची चौकशी करावी व ते भंगार साहित्य विकण्यासाठी आदेश द्यावा, अन्यथा चौकशी न करता टेंडर प्रक्रिया करून भंगार विक्री केले गेल्यास महापालिकेसमोर या भ्रष्ट अधिकाऱ्याच्या विरोधात आंदोलन धरणे, उपोषण करण्यात येईल, असेही निवेदन श्रीकांत गायकवाड यांनी जनता दरबारामध्ये दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.