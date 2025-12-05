सोलापूर

Solapur News:'आंदोलनातील शिक्षकांवर विनावेतनाची कारवाई'; आज शाळा बंद आंदोलन, मध्यवर्ती संघटनेचा नाही पाठिंबा !

teachers protest: विशेष म्हणजे या आंदोलनाला मध्यवर्ती शिक्षक संघटनेने स्पष्टपणे पाठिंबा दिलेला नाही. त्यामुळे आंदोलनात दुभंग दिसून येत आहे. एकीकडे स्थानिक पातळीवरील शिक्षक संघटना विविध मागण्यांसाठी आक्रमक सूर लावत असताना, दुसरीकडे मुख्य संघटनेने या पद्धतीच्या आंदोलना विरोधात मत व्यक्त केले आहे.
Teacher Agitation Escalates: Government Initiates ‘No Salary’ Action

सोलापूर : शिक्षकांच्या शाळा बंद आंदोलनात शुक्रवारी (ता. ५) सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या शाळांसह खासगी अनुदानित प्राथमिक व माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक सहभागी होणार आहेत. पण, विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या शिक्षकांना रजा मिळणार नाही. त्यामुळे आंदोलनातील शिक्षकांना एक दिवसाची पगार मिळणार नाही, असे आदेश शिक्षण संचालकांनी काढले आहेत. त्यानुसार आंदोलनात सहभागी शिक्षकांची माहिती मुख्याध्यापक शिक्षणाधिकाऱ्यांना देतील.

