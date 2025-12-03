Solapur Election: 'साेलापूर जिल्ह्यात बटणे दबत नसल्याने बदलली १९ मतदान यंत्रे'; भाजप उमेदवाराच्या पतीने मिशनच आपटलं, नेमकं काय घडलं?

सोलापूर: जिल्ह्यातील १० नगरपरिषदांसाठी आज (मंगळवारी) सकाळी साडेसात वाजता ४५१ केंद्रांवर मतदानास सुरवात झाली. पण, मतदान यंत्रावरील बटणे दाबली जात नसल्याने एकूण १९ मतदान यंत्रे बदलावी लागली. त्यातील १५ यंत्रे मतदानापूर्वीच्या चाचणीच्या वेळीच बदलली तर ४ यंत्रे मतदान सुरू असताना बदलली. महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ? .Prithviraj Chavan: महिनाभरात मराठी माणूस पंतप्रधान होऊ शकेल: पृथ्वीराज चव्हाण; एपीस्टिन फाइल्सबाबत माेठा खुलासा ?.मतदान सुरू करताना सकाळी सव्वासातच्या सुमारास केंद्राध्यक्षांनी मॉक पोल केले. त्यावेळी १५ बॅलेट युनिटवरील बटणे सहजपणे दाबली जात नव्हती. मतदान करण्यासाठी त्या बटणावर जास्त दाबावे लागत होते. काही बटणे अडकून रहात होती. त्यामुळे पाच नगरपरिषदांमधील १५ बॅलेट युनिट बदलून दुसरे लावावे लागले. ‘ईव्हीएम’संदर्भातील तांत्रिक अडचणी सोडविण्यासाठी कंपनीचे दोन अभियंते पंढरपूर व बार्शी येथे नियुक्त केले होते. त्यांनी मतदान केंद्रांवरील अडचणींसंदर्भात मतदान केंद्राध्यक्षांशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधून मार्गदर्शन केले. दरम्यान, मतदान प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी ध्यानात आलेले अडथळे वेळेत दूर करून मतदान प्रक्रिया सुरळीत पार पाडली..झेडपी, पंचायत समित्यांसाठी मध्य प्रदेशातून आल्या ‘ईव्हीएम’नगरपरिषदांच्या निवडणुकीनंतर याच महिन्यात जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील. या निवडणुकांसाठी मध्य प्रदेशातून सोलापुरात ‘ईव्हीएम’ आल्या आहेत. जि. प.साठी २८५० मतदान केंद्रे असतील. निवडणुकीसाठी ३१६८ कंट्रोल युनिट व ६२७१ बॅलेट युनिट उपलब्ध आहेत. मतदानापूर्वी सर्व मशिन्स राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर पडताळल्या जातील..भाजप उमेदवाराच्या पतीने आपटले बॅलेट युनिट, पोलिसांनी घेतले ताब्यातअकलूज : अकलूज येथे एका बूथमधील ईव्हीएम (बॅलेट युनिट) बंद पडत असल्याचे सांगत उमेदवाराच्या पतीने अख्खे बॅलेट युनिटच जमिनीवर आपटले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी त्या व्यक्तीस पोलिसांच्या स्वाधीन केले. त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती..नगरपरिषद झाल्यानंतर अकलूजची पहिलीच निवडणूक आहे. निवडणुकीसाठी १३ प्रभागांतील ३९ बूथवर मतदान पार पडले. सकाळी साडेसात वाजता मतदानाला सुरवात झाली. थंडीमुळे सुरवातीच्या दोन तासांत मतदारांचा प्रतिसाद कमी होता. सकाळच्या पहिल्या दोन तासांत अवघे ८.५९ टक्के मतदान झाले होते. त्यानंतर मात्र केंद्रांबाहेर मतदारांच्या रांगा लागल्या होत्या. तत्पूर्वी, सकाळी मतदान सुरू झाल्यानंतर काही वेळाने प्रभाग क्रमांक पाचमधील अकलाई विद्यालयामधील बूथवरील मशिन काही काळासाठी बंद पडली होती..दुपारी प्रभाग ७ ब (स्वीमिंग टॅंक परिसर) मधील भाजपच्या उमेदवार अंकिता पाटोळे यांचे पती अंबादास पाटोळे (उमेदवार प्रतिनिधी) मतदान करायला गेले होते. त्यावेळी तेथील मशिनचे बटण दाबले जात नव्हते. बटण व्यवस्थित दबत नसल्याच्याही तक्रारी होत्या. त्यामुळे त्यांनी मशिनच आपटली. त्याबद्दल क्रांतिसिंह माने- पाटील यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली. त्या मशिनवर तत्पूर्वी ४०० मतदारांनी मतदान केले होते. त्या बॅलेट मशिनला जोडलेले कंट्रोल युनिट सुस्थितीत होते. त्यामुळे दुसरे बॅलेट युनिट बसवून मतदान प्रक्रिया पुढे पार पडली..माेठी बातमी ! 'शासकीय कर्मचारी, अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी घेतला 'लाडकी बहीण'चा लाभ'; शासनाच्या आदेशाला केराची टाेपली ! .बदलले सहा बॅलेट युनिटअकलूज नगरपरिषदेसाठी साधारण ६९ टक्के मतदान झाले. मॉक पोलवेळी बटणे नीट दबत नसल्याने तीन ठिकाणचे बॅलेट युनिट व एका ठिकाणचे कंट्रोल युनिट बदलावे लागले. याशिवाय मतदान सुरु झाल्यानंतर तीन ठिकाणी बॅलेट युनिटची बटणे व्यवस्थित दाबले जात नसल्याने तेथील बॅलेट युनिट बदलून दुसरे लावण्यात आले. एक अपवाद वगळता मतदान शांततेत झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सुशांभ बनसोडे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.