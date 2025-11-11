सोलापूर

Tejashvini Kadam: संधी दिल्यास मंगळवेढा नगरपालिकेत मिस्टर नगराध्यक्ष पद अस्तित्वात ठेवणार नाही: तेजस्वीनी कदम, कमळ चिन्हावर निवडणूक लढणार

Mangalwedha Politics Heats Up: सध्या अनेक महिला नगराध्यक्ष होण्यासाठी आपली दावेदारी व्यक्त करू लागल्या त्यामध्ये उच्च शिक्षित असलेल्या प्रा.तेजस्विनी कदम यांनी देखील भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा दावा व्यक्त करताना त्याबाबतची मागणी पक्षाकडे देखील केली आहे.
Tejaswini Kadam addressing supporters in Mangalwedha after announcing her BJP-backed candidacy and reform pledge.

मंगळवेढा: मंगळवेढा नगरपालिकेचा कारभार महिलांच्या हाती असल्याने सुशिक्षित महिला म्हणून मला नगराध्यक्षपदाची निवडणूक भारतीय जनता पार्टीकडून लढायची आहे. मतदारांनी संधी दिली तर नगरपालिकेत मिस्टर नगराध्यक्ष पद हे अस्तित्वात ठेवणार नसल्याचे संकेत प्रा. तेजस्वीनी कदम यांनी खाजगी वाहिनीशी बोलताना दिला.

