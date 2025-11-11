Tejashvini Kadam: संधी दिल्यास मंगळवेढा नगरपालिकेत मिस्टर नगराध्यक्ष पद अस्तित्वात ठेवणार नाही: तेजस्वीनी कदम, कमळ चिन्हावर निवडणूक लढणार

-हुकूम मुलाणीमंगळवेढा: मंगळवेढा नगरपालिकेचा कारभार महिलांच्या हाती असल्याने सुशिक्षित महिला म्हणून मला नगराध्यक्षपदाची निवडणूक भारतीय जनता पार्टीकडून लढायची आहे. मतदारांनी संधी दिली तर नगरपालिकेत मिस्टर नगराध्यक्ष पद हे अस्तित्वात ठेवणार नसल्याचे संकेत प्रा. तेजस्वीनी कदम यांनी खाजगी वाहिनीशी बोलताना दिला..Motivation Story: 'आयकर अधिकारी स्वप्नील पाटील यांनी पटकाविला आयर्नमॅनचा किताब'; स्पर्धा ७ तास ५४ मिनिटांत पूर्ण; खडतर परिस्थितीवर मात.. . चार वर्षापासून लांबलेल्या नगरपालिकेच्या निवडणुकीचा बिगुल वाजला असून पुन्हा पालिकेचा कारभार महिलेच्या हाती गेला. सध्या अनेक महिला नगराध्यक्ष होण्यासाठी आपली दावेदारी व्यक्त करू लागल्या त्यामध्ये उच्च शिक्षित असलेल्या प्रा.तेजस्विनी कदम यांनी देखील भारतीय जनता पार्टीच्या कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा दावा व्यक्त करताना त्याबाबतची मागणी पक्षाकडे देखील केली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकी संदर्भातील आपली भूमिका स्पष्ट करताना त्या म्हणाल्या की, महिला नगराध्यक्ष म्हणून त्यांना उच्च शिक्षित असल्याने काम करण्याची इच्छा असल्याने या निवडणुकीत लढण्याची भूमिका व्यक्त करत आतापर्यंत तीन महिलांनी पालिकेचा कारभार केला तो बऱ्यापैकी केला आहे..मात्र त्यामध्ये अधिकचा कारभार हा मिस्टर नगराध्यक्षांनीच केला आहे परंतु सध्या शहरांमध्ये गोरगरीब रुग्णांना पुढील उपचारासाठी रुग्णवाहिकेशी संघर्ष करावा लागत आहे.शहरातील हद्दवाढीचा प्रश्न आहे.सध्या चोरीच्या घटना वाढत आहेत.यावर लक्ष ठेवण्यासाठी.सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची गरज आहे. शुद्ध पाणी, स्वच्छता, आरोग्य हे प्रश्न सध्या भेडसावत आहेत ते प्रश्न सोडवण्याच्या दृष्टीने मी उच्चशिक्षित महिला असल्याने माझे त्याला प्राधान्य राहणार आहे. पहिल्या ज्या चुका झाल्या त्या चुका मतदारांनी टाळाव्यात. .शहराला नवीन चेहरे द्यावेत. सुशिक्षित आणि योग्य चेहरा निवडल्यास पाच वर्षे शहराला विकासाचा दिशा दाखवू शकेल अन्यथा शहर पुन्हा दहा वर्षे मागे जाणार आहे आतापर्यंत आम्ही मी शैक्षणिक क्षेत्रात काम केले त्याचबरोबर साहित्य, कला, सहकार, सामाजिक क्षेत्रात देखील काम केले. शहरातील 80 टक्के लोक हे आमच्या संस्थेत शिकून गेले आहेत.त्यामुळे शहरवासीयांना आमच्या कामाची माहिती आहे. .MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...समाजकारण करण्यासाठी आम्ही राजकारणात येत आहे, मुळात मी पश्चिम महाराष्ट्रातील आहे त्यामुळे त्या भागात पर्यावरण संतुलनासाठी मोठ्या प्रमाणात वृक्ष आहेत त्याच पद्धतीचे वृक्ष लागवड मंगळवेढा शहरात करून पर्यावरण समतोल ठेवण्याचे दृष्टीने प्रयत्न करण्याची इच्छा आहे. पदवीधर व शिक्षक मतदार संघातील निवडकीसाठी भाजपासाठी आम्ही प्रयत्न केले म्हणून नगरपालिका निवडणुकीसाठी आम्ही भाजपातून आग्रही आहोत.मतदारांनी नवीन लोकाला संधी द्यावी त्यांच्या कामाची पद्धत देखील मंगळेकरांनी बघावी.असेही त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.