सोलापूर

Ranjitsinh Shinde: टेंभुर्णी नंबर 1 सोसायटीची उत्तम प्रगती : रणजितसिंह शिंदे ; जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत 1 कोटी 38 लाखांची ठेव

Tembhurni No.1 Society: सोसायटीचे चेअरमन डी.के.देशमुख व त्यांच्या संचालक मंडळाने अतिशय काटकसरीने कारभार करून अडचणीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढून हे यश प्राप्त केले आहे असे प्रतिपादन जिल्हा दुध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे यांनी केले.
Tembhurni No.1 Society

MLA Ranjitsinh Shinde praises Tembhurni No.1 Society for achieving a ₹1.38 crore deposit milestone in the District Central Bank.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

- संतोष पाटील

टेंभुर्णी: टेंभुर्णी नंबर 1 सोसायटीचे 521 सभासद असून या सोसायटीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत 1 कोटी 38 लाख रूपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. कोणत्याही वित्तीय संस्थेत राजकारण कमी आणि पारदर्शक कारभार व पंचकमिटीवर सभासदांचा विश्वास असेल तर त्या वित्तीय संस्थेची उत्तम रितीने प्रगती होते हे टेंभुर्णी नंबर 1 सोसायटीने दाखवून दिले आहे. सोसायटीचे चेअरमन डी.के.देशमुख व त्यांच्या संचालक मंडळाने अतिशय काटकसरीने कारभार करून अडचणीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढून हे यश प्राप्त केले आहे असे प्रतिपादन जिल्हा दुध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे यांनी केले.

Loading content, please wait...
village
district
society
central bank
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com