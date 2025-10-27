Ranjitsinh Shinde: टेंभुर्णी नंबर 1 सोसायटीची उत्तम प्रगती : रणजितसिंह शिंदे ; जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत 1 कोटी 38 लाखांची ठेव

- संतोष पाटील टेंभुर्णी: टेंभुर्णी नंबर 1 सोसायटीचे 521 सभासद असून या सोसायटीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेत 1 कोटी 38 लाख रूपयांच्या ठेवी ठेवल्या आहेत. कोणत्याही वित्तीय संस्थेत राजकारण कमी आणि पारदर्शक कारभार व पंचकमिटीवर सभासदांचा विश्वास असेल तर त्या वित्तीय संस्थेची उत्तम रितीने प्रगती होते हे टेंभुर्णी नंबर 1 सोसायटीने दाखवून दिले आहे. सोसायटीचे चेअरमन डी.के.देशमुख व त्यांच्या संचालक मंडळाने अतिशय काटकसरीने कारभार करून अडचणीच्या परिस्थितीतून मार्ग काढून हे यश प्राप्त केले आहे असे प्रतिपादन जिल्हा दुध संघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह शिंदे यांनी केले..Gadhinglaj Accident:'मोटारीच्या धडकेत रिक्षातील महिला ठार'; आठ जण जखमी: संकेश्वर - बांदा महामार्गावर दुर्घटना .टेंभुर्णीतील ग्रामदैवत मारुती मंदिरामध्ये टेंभुर्णी विविध कार्यकारी सोसायटी नंबर -1 च्या सभासदांना रणजितसिंह शिंदे यांच्या हस्ते लाभांश वाटप करण्यात आला. त्यावेळी ते बोलत होते.रणजितसिंह शिंदे म्हणाले की, सोसायटी सभासदांना लाभांश वाटप केल्यामुळे सणासुदींच्या दिवसात आर्थिक मदत होते.ग्रामीण भागातील अर्थचक्र हे जिल्हा मध्यवती बँक, सोसायटीच्या माध्यमातून चालू असते. टेंभुर्णी नंबर 1 सोसायटीने अधिक सक्षम होऊन भविष्यात स्वनिधीतूनच कर्ज वाटप केल्यास अधिकचा नफा मिळू शकेल व सभासदांना जादा लाभांश देता येईल असे मत त्यांनी व्यक्त केले..टेंभुर्णी नंबर 1 सोसायटीचे चेअरमन डी.के.देशमुख यांनी सोसायटीच्या आर्थिक प्रगतीचा आढावा सादर केला ते म्हणाले की, सन 1916 साली या सोसायटीची स्थापना झाली असून सोसायटीस 109 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. 1991 पासून आजतागायत या संस्थेची निवडणूक झालेली नाही. सन 2007 सालापर्यंत सोसायटी तोट्यात होती. परंतू कर्जमाफीनंतर सोसायटीचे सचिव अरूण थोरात व मी अतिशय काटकसरीने कारभार केल्याने आर्थिक स्थिती हळूहळू सुधारत गेली.गेल्या दहा वर्षांपासून सभासदांना लाभांश वाटप करण्यात येत आहे..यावेळी माढा तालुका भाजपाचे अध्यक्ष योगेश बोबडे म्हणाले की, टेंभुर्णीचे ज्येष्ठ नेते कै.सुभाष कुटे व कै.ॲड.कृष्णात बोबडे या दोघांनी निवडणूकी पुरते राजकारण केले नंतर गावच्या विकासामध्ये कोणीही एकमेकांना हस्तक्षेप केला नाही. जातीय सलोखा राखायचे काम केले. सोसायटीचे काम खूप छान आहे..Minister Pratap Sarnaik: रवींद्र धंगेकर हे शिवसेनेचा आक्रमक चेहरा; परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केली पाठराखण. यावेळी ज्येष्ठ नेते दत्तात्रय देवकर, माजी सरपंच प्रमोद कुटे,शिवाजी येवले पाटील, अनंता कुटे, सतीश नेवसे, ग्रामपंचायत सदस्य राजाराम थोरात, नागनाथ वाघे,परमेश्वर खरात, सचिन होदाडे, आप्पासाहेब हवालदार, उद्योजक राजेंद्र कोठारी, सिद्राम आरडे, रामभाऊ शिंदे, रामभाऊ वाघमारे, माजी पोलीस पाटील कल्याणराव पाटील,अमोल धोत्रे ,कांतीलाल देशमुख, शंकरराव देशमुख, सुखदेव देशमुख, प्रमोद देशमुख अतुल देशमुख,धनाजी येवले पाटील, रोहित देशमुख विनोद देशमुख ,अमोल डोईफोडे, जिल्हा बँकेचे निरीक्षक अनिल बाबर, माजी सचिव अरूण थोरात,मोहन ननावरे, महादेव घाडगे, यांच्यासह सभासद मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्री राजू पाटील यांनी केले तर आभार सिद्राम आरडे यांनी मानले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.