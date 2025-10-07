Solapur Crime: 'मंदिरातील मूर्ती चोरणाऱ्यांना २४ तासांत अटक'; तिघेही चोरटे पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार; सीसीटीव्हीमुळे गुन्हा लवकर उघड

सोलापूर: शहरातील विजापूर रोडवरील बाहुबली जैन मंदिरातील मौल्यवान आठ मूर्ती आणि परिसरातील रेवणसिद्धेश्वर मंदिरासमोरील धानम्मा देवीच्या दानपेटीतील सहा हजार रुपये चोरी झाले होते. संशयित चोरटे मंदिराचा दरवाजा तोडताना सीसीटीव्हीत कैद झाले होते. शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने तिन्ही संशयितांना २४ तासांत जेरबंद करीत चोरलेला ऐवज हस्तगत केला आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.शनिवारच्या मध्यरात्री सगळेजण झोपी गेल्यावर अशफाक मौला शेख (वय २७, रा. थोरली इरण्णा वस्ती), आकाश सुरेश पवार (वय २६, रा. नेहरू नगर) व करण केंगार (दमाणी नगर) या तिघांनी चोरीचा प्लॅन आखला. विजापूर रोडवरील मंत्री चंडक पार्कसमोरील बाहुबली जैन मंदिराजवळ जाऊन लोखंडी पारेने मंदिराचा दरवाजा उघडला. मंदिरातील पंचधातूच्या आठ मूर्ती त्यांनी चोरल्या. त्यात पद्मावती देवीच्या दोन मुर्ती, बाहुबली, आदिनाथ, २४ तिर्थकारांची, पार्श्वनाथ, अनंतनाथ व शांतीनाथ या देवतांची प्रत्येकी एक मूर्ती होती. .त्याच दिवशी त्यांनी विजापूर रोड परिसरातील धानम्मा देवीच्या दानपेटीतील रोकडही लंपास केली होती. तिघेही एकमेकांचे मित्र असून मौजमजा करायला ते चोरी करायचे. त्यांच्यावर चोरी, मारामारीचे पूर्वीचेही गुन्हे दाखल आहेत. मंदिरातील मूर्ती चोरणारे परिसरातील सीसीटीव्हीत कैद झाले होते. पोलिस त्यांचा शोध घेत होते, ते रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याची खात्री पोलिसांना झाली होती. तोंड न लपवता त्यांनी थेट चोरी केली होती. .रविवारी मध्यरात्री पोलिसांना तिघेही मोदी परिसरातील रेल्वे बोगदा येथे येणार असल्याची खबर मिळाली. पोलिसांनी सापळा रचला आणि तिघांनाही अटक केली. पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार, उपायुक्त डॉ. अश्विनी काळे, विजय कबाडे, सहायक पोलिस आयुक्त राजन माने, गुन्हे शाखेचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अरविंद माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक शैलेश खेडकर यांच्या नेतृत्वातील पथकाने ही कामगिरी पार पाडली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .तिघांवर पूर्वीचे २८ गुन्हेमंदिरातील मूर्ती व दानपेटीतील रोकड लंपास करणारे तिघेही पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील सराईत गुन्हेगार आहेत. यातील अशफाक शेख याच्याविरुद्ध पूर्वीचे १७, आकाश पवार याच्यावर नऊ तर करण केंगार याच्याविरुद्ध दोन गुन्हे दाखल असल्याचे तपासात समोर आले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.