Solapur Crime: 'मंदिरातील मूर्ती चोरणाऱ्यांना २४ तासांत अटक'; तिघेही चोरटे पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगार; सीसीटीव्हीमुळे गुन्हा लवकर उघड

Stolen Temple Idol Recovered: मंदिरातील मूर्ती चोरणारे परिसरातील सीसीटीव्हीत कैद झाले होते. पोलिस त्यांचा शोध घेत होते, ते रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असल्याची खात्री पोलिसांना झाली होती. तोंड न लपवता त्यांनी थेट चोरी केली होती.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: शहरातील विजापूर रोडवरील बाहुबली जैन मंदिरातील मौल्यवान आठ मूर्ती आणि परिसरातील रेवणसिद्धेश्वर मंदिरासमोरील धानम्मा देवीच्या दानपेटीतील सहा हजार रुपये चोरी झाले होते. संशयित चोरटे मंदिराचा दरवाजा तोडताना सीसीटीव्हीत कैद झाले होते. शहर गुन्हे शाखेच्या पथकाने तिन्ही संशयितांना २४ तासांत जेरबंद करीत चोरलेला ऐवज हस्तगत केला आहे.

