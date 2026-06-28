सोलापूर

Solapur: टीईटी पेपरफुटी प्रकरण: दोषींना शिक्षा देऊन शिक्षकांवर अन्याय थांबवा : बसवराज गुरव

Teacher Committee Demands Strict Action in TET Paper Leak Case: टीईटी पेपरफुटी, शिक्षक पदोन्नती आणि बसवराज गुरव यांनी दोषींवर कठोर कारवाई करून शिक्षकांवरील अन्याय तातडीने थांबवण्याची मागणी केली आहे.
Solapur

Solapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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जेऊर: राज्यात टीईटी परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्याची घटना अत्यंत गंभीर असून, यामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या, उमेदवारांच्या आणि शिक्षकांच्या भावना दुखावणाऱ्या या घटनेचा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे राज्य कन्नड विभाग प्रमुख बसवराज गुरव यांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे.

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