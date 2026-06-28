Solapur: टीईटी पेपरफुटी प्रकरण: दोषींना शिक्षा देऊन शिक्षकांवर अन्याय थांबवा : बसवराज गुरव

जेऊर: राज्यात टीईटी परीक्षा प्रश्नपत्रिका फुटल्याची घटना अत्यंत गंभीर असून, यामुळे संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या, उमेदवारांच्या आणि शिक्षकांच्या भावना दुखावणाऱ्या या घटनेचा महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समितीचे राज्य कन्नड विभाग प्रमुख बसवराज गुरव यांनी तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला आहे..बसवराज गुरव म्हणाले, "टीईटी प्रश्नपत्रिका फुटणे ही केवळ परीक्षा व्यवस्थेची चूक नसून, संपूर्ण यंत्रणेच्या उत्तरदायित्वावर प्रश्न उपस्थित करणारी घटना आहे. या गैरव्यवहारातील सूत्रधार, संबंधित अधिकारी आणि दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई झालीच पाहिजे. अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत, याची शासनाने हमी दिली पाहिजे."ते पुढे म्हणाले, "मात्र या संपूर्ण प्रकरणानंतर शासनाची भूमिका अनेक प्रश्न निर्माण करणारी आहे..Ketan Agrawal Murder Case: केतन लोहगडवरून बचावला तर... सियाकडे होता 'प्लॅन बी', तपासात आणखी एक महत्त्वाचा खुलासा!.प्रश्नपत्रिका फुटली ती शिक्षकांनी नाही, तर व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे. तरीदेखील त्याचे परिणाम मात्र शिक्षकांनाच भोगावे लागत आहेत. ही बाब अत्यंत वेदनादायी आणि अन्यायकारक आहे."बसवराज गुरव यांनी शासनाला थेट प्रश्न विचारला की, "एकीकडे शासनाने स्वतःच टीईटी पात्रता मिळविण्यासाठी २०२८ पर्यंत मुदत दिली आहे, तर दुसरीकडे त्याच शिक्षकांच्या पदोन्नतीवर टीईटीची अट घालण्यात येत आहे..जर मुदत दिली आहे, तर त्या कालावधीत पदोन्नती रोखण्याचे कारण काय? शासनाची ही भूमिका परस्परविरोधी असून शिक्षकांमध्ये प्रचंड संभ्रम निर्माण करणारी आहे."ते पुढे म्हणाले, "शिक्षक हा व्यवस्थेचा बळीचा बकरा नाही. शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी दूर करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. दोषींवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे; मात्र प्रामाणिक शिक्षकांच्या सेवाहक्कांवर गदा येईल, असे कोणतेही निर्णय स्वीकारले जाणार नाहीत.".Ketan Agrawal Murder Case: केतन लोहगडवरून बचावला तर... सियाकडे होता 'प्लॅन बी', तपासात आणखी एक महत्त्वाचा खुलासा!."टीईटी प्रश्नपत्रिका फुटणे हा महाराष्ट्राच्या शिक्षण व्यवस्थेसाठी काळा दिवस आहे. या घटनेचा आम्ही तीव्र निषेध करतो. पण व्यवस्थेच्या अपयशाची शिक्षा शिक्षकांना देणे हा न्याय नाही. शासनाने २०२८ पर्यंत मुदत दिली असेल, तर त्याच मुदतीचा सन्मान राखून शिक्षकांच्या पदोन्नतीबाबत तातडीने न्याय्य निर्णय घ्यावा. शिक्षकांवर अन्याय झाल्यास राज्यातील शिक्षक समाज एकजुटीने लोकशाही मार्गाने आवाज उठवेल."-बसवराज गुरव, राज्य कन्नड विभाग प्रमुख,महाराष्ट्र राज्य शिक्षक समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.