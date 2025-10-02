सोलापूर

Rashtriya Swayamsevak Sangh: डॉक्टरांच्या हयातीतच सोलापुरात सुरू झाला होता रा. स्व. संघ; नेमका कसा झाला प्रवास?

The Early Days of RSS in Solapur: डॉ. हेडगेवार हे सोलापुरात आले होते का? त्या काळात सोलापुरात संघाच्या किती शाखा होत्या इत्यादी माहितीचा शोध घेतला असता बरीच महत्त्वाची आणि रंजक माहिती सध्या डोंबिवलीत वास्तव्यास असलेल्या लोहोकरे यांच्याकडून मिळाली.
Historic glimpse of Rashtriya Swayamsevak Sangh’s early journey in Solapur during Dr. Hedgewar’s era.

सोलापूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक के. ब. हेडगेवार तथा डॉक्टर यांच्या हयातीतच सोलापुरात अनेक शाखा सुरू झाल्या होत्या. १९२५ ला नागपुरात संघ सुरू झाला, त्यानंतर पाचच वर्षांत ज्येष्ठ प्रचारक दादाराव परमार्थ यांनी सोलापुरात संघ कार्याचा शुभारंभ केला, अशी माहिती ८७ वर्षीय संघ स्वयंसेवक भालचंद्र तथा बबनराव लोहोकरे यांनी दिली.

