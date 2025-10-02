Rashtriya Swayamsevak Sangh: डॉक्टरांच्या हयातीतच सोलापुरात सुरू झाला होता रा. स्व. संघ; नेमका कसा झाला प्रवास?

सिद्धाराम पाटील सोलापूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक के. ब. हेडगेवार तथा डॉक्टर यांच्या हयातीतच सोलापुरात अनेक शाखा सुरू झाल्या होत्या. १९२५ ला नागपुरात संघ सुरू झाला, त्यानंतर पाचच वर्षांत ज्येष्ठ प्रचारक दादाराव परमार्थ यांनी सोलापुरात संघ कार्याचा शुभारंभ केला, अशी माहिती ८७ वर्षीय संघ स्वयंसेवक भालचंद्र तथा बबनराव लोहोकरे यांनी दिली. .Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....साधारणपणे १९६५ नंतरच्या सोलापुरातील संघकार्याची माहिती सोलापूरकरांना आहे. पण, सोलापुरात संघ केव्हा सुरू झाला? डॉ. हेडगेवार हे सोलापुरात आले होते का? त्या काळात सोलापुरात संघाच्या किती शाखा होत्या इत्यादी माहितीचा शोध घेतला असता बरीच महत्त्वाची आणि रंजक माहिती सध्या डोंबिवलीत वास्तव्यास असलेल्या लोहोकरे यांच्याकडून मिळाली. त्यांचे वडील यशवंत लोहोकरे हे सोलापुरात १९३५ ते ४० या कालावधीत शहर कार्यवाह तर १९४० ते ५५ या कालावधीत जिल्हा कार्यवाह होते..डॉक्टरांनीच नेमले शहर कार्यवाहआद्य सरसंघचालक डॉ. केशव बळिराम हेडगेवार यांनी १९३५ मध्ये सोलापूरचा प्रवास केला होता. सोलापूर शहर कार्यवाह म्हणून यशवंत लोहोकरे यांची नियुक्ती त्यांनीच केली होती. कर्मयोगी राजाभाऊ राजवाडे हे पहिले जिल्हा संघचालक. त्यानंतर प्रसिद्ध वकील एल. एच. कुलकर्णी हे जिल्हा कार्यवाह झाले. १९४० च्या सोलापुरातील दंगलीत त्यांचा खून झाला. त्यानंतर यशवंत लोहोकरे जिल्हा संघचालक म्हणून धाडसाने पुढे आले..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...कोण होते दादाराव परमार्थ?संघ सुरू करण्यासाठी दादाराव सोलापुरात आले तेव्हा ते अवघे २४ वर्षांचे होते. कुशाग्र बुद्धीचे दादाराव नागपूरचे. संघ सुरू होण्याच्या आधीपासून ते डॉ. हेडगेवारांच्या सोबत होते. वर्धा, भंडारा, मुंबई, पुणे, सोलापूरसह दक्षिण भारतात संघ सुरू करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. त्यांची बौद्धिके इंग्रजीतून होत. डॉक्टरांच्या मनातील संघाची संकल्पना परिभाषित करणाऱ्या निवडक लोकांत त्यांचा समावेश होतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.