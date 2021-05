सोलापूर : मोठ्या नामांकित महाविद्यालयांमध्ये मोठी फी भरून शिक्षण घेता न येणाऱ्या मुलांना "आरटीई' अंतर्गत (RTE Admission) मोफत प्रवेश दिला जातो. सोलापूर जिल्ह्यातील 326 शाळांमध्ये दोन हजार 231 विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळणार असून पहिल्या टप्प्यात एक हजार 738 मुलांची निवड झाली आहे. मात्र, कोरोनाच्या (Covid-19) दुसऱ्या लाटेने प्रवेश प्रक्रिया रखडली असून लॉकडाउन (Lockdown) संपल्यानंतर ही प्रक्रिया सुरू होणार आहे. (The RTE admission process will be implemented only after the lockdown is over)

राज्यातील नऊ हजार 432 शाळांमध्ये 96 हजार 984 विद्यार्थ्यांना आरटीई अंतर्गत मोफत शिक्षण मिळणार आहे. यावर्षी राज्यातून दोन लाख 22 हजार 29 विद्यार्थ्यांनी मोफत प्रवेशासाठी अर्ज केले होते. काही दिवसांपूर्वी या प्रवेशाची पहिली लॉटरी निघाली. मात्र, कोरोनाची दुसरी लाट गडद झाल्यानंतर 23 एप्रिल पासून राज्यात कडक संचारबंदी लागू करण्यात आली. राज्यातील करण्याची परिस्थिती सुधारत आहे. परंतु, मृत्यूदर अजूनही आटोक्‍यात आलेला नाही. त्यामुळे 1 जूननंतर कडक संचारबंदी संपणार की आणखी वाढणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या पार्श्वभूमीवर कडक संचारबंदी संपल्यानंतर आरटीई अंतर्गत प्रवेश प्रक्रियेला सुरवात होणार आहे. मागच्या वर्षी मार्चपासून प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली होती. मात्र, यंदा कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे ही प्रवेश प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. प्रवेशासाठी पालकांना संबंधित शाळेमध्ये जावे लागते. मात्र, सध्या सर्व शाळा बंद असल्याने आणि कोरोनाचा प्रादुर्भाव अजूनही कमी न झाल्याने ही प्रवेश प्रक्रिया कोरोनाचा प्रादुर्भाव ओसरल्यानंतर सुरू होणार आहे.

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत राज्यात कडक संचारबंदी लागू आहे. ही संचारबंदी संपल्यानंतर "आरटीई'ची प्रवेश प्रक्रिया सुरू होईल.

- संजयकुमार राठोड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

