चोर-पोलिसांचा जुना खेळ संपला !; 'चोरट्यांचा फोन पे, गुगल पेवरून संवाद'; पोलिसांना सापडू नये म्हणून नवी शक्कल?

New Trick by Thieves: यू-ट्यूब, गुगलवरील अनेक गुन्ह्यांचा अभ्यास करून चोरटे गुन्हा करण्याचा तगडा प्लॅन तयार करतात, असेही पोलिसांना आढळून आले आहे. मात्र, मागील काही वर्षांतील पोलिस भरतीत तंत्रज्ञानात तज्ज्ञ असलेले अभियंते, तरुण पोलिस दलात दाखल झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: गुन्ह्याच्या ठिकाणचे लोकेशन मिळू नये, आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत गुन्ह्यांचा केलेला प्लॅन पोलिसांना समजू नये, पळून गेल्यावर आपण कोठे आहोत हेही समजू नये म्हणून चोरटे तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत. फोन पे, गुगल पे, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्‌सॲप याशिवाय अन्य ॲपवरून ते एकमेकांशी संवाद साधतात, असे अनुभव पोलिसांना तपासावेळी येत आहेत.

