चोर-पोलिसांचा जुना खेळ संपला !; 'चोरट्यांचा फोन पे, गुगल पेवरून संवाद'; पोलिसांना सापडू नये म्हणून नवी शक्कल?

सोलापूर: गुन्ह्याच्या ठिकाणचे लोकेशन मिळू नये, आपल्या सहकाऱ्यांसमवेत गुन्ह्यांचा केलेला प्लॅन पोलिसांना समजू नये, पळून गेल्यावर आपण कोठे आहोत हेही समजू नये म्हणून चोरटे तंत्रज्ञानाचा वापर करीत आहेत. फोन पे, गुगल पे, इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सॲप याशिवाय अन्य ॲपवरून ते एकमेकांशी संवाद साधतात, असे अनुभव पोलिसांना तपासावेळी येत आहेत.

पूर्वी चोर पुढे आणि पोलिस मागे धावायचे, या शर्यतीत नेहमीच पोलिस जिंकायचे. त्या शर्यतीची जागा आता तंत्रज्ञानाने घेतली आहे. यू-ट्यूब, गुगलवरील अनेक गुन्ह्यांचा अभ्यास करून चोरटे गुन्हा करण्याचा तगडा प्लॅन तयार करतात, असेही पोलिसांना आढळून आले आहे. मात्र, मागील काही वर्षांतील पोलिस भरतीत तंत्रज्ञानात तज्ज्ञ असलेले अभियंते, तरुण पोलिस दलात दाखल झाले आहेत. अशा गुन्हेगारांच्या शोधासाठी सायबर पोलिस ठाण्यांची देखील निर्मिती झाली आहे.

याशिवाय प्रत्येक शहर-जिल्ह्यातील पोलिस प्रमुखांनी पोलिस दलातील तंत्रज्ञानात तज्ज्ञ असलेल्या अंमलदारांची स्वतंत्र टीम तयार केली आहे. गुन्हेगार वेगवेगळ्या शक्कल लढवीत असल्याने पोलिसांनी त्यांचे खबऱ्यांचे नेटवर्क खूप स्ट्राँग केले आहे. एखाद्या गुन्ह्यात काहीही धागेदोरे नसले तरीदेखील पोलिस त्या गुन्हेगारापर्यंत पोचतातच. 'कानून के हात बहोत लंबे होते हैं' या म्हणीची प्रचिती वेगळी शक्कल लढवून गुन्हा केलेल्या गुन्हेगारांना येऊ लागली आहे.

गुन्हेगारांच्या युक्त्या अशा...
पोलिसांना मोबाईल लोकेशन मिळू नये म्हणून व्हॉट्सॲप, इन्स्टाग्रामवरून साधतात संवाद
गुगल पे, फोन पे आणि मोबाईलमध्ये वेगवेगळे ॲप घेऊन एकमेकांशी चर्चा करतात
स्वत:चे सीमकार्ड दुसऱ्याच्या किंवा नव्या मोबाईलमध्ये टाकतात, जेणेकरून तो आयपी ॲड्रेस पोलिसांना सहज मिळत नाही
दुसऱ्याच्या मोबाईल क्रमांकावरून व्हॉट्सॲप उघडून त्यावरून करतात एकमेकांना संवाद.

तंत्रज्ञान विकसित झाल्यानंतर चोरटे, गुन्हेगार त्या तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर वापर करत आहेत. त्यामुळे अशा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी थोडा वेळ लागतो. पण पोलिसांपासून ते कधीही सुटत नाहीत. गुन्हेगारी हा मार्ग कधीही आनंदाचा, कायमच्या सुखाचा नाही. त्यामुळे समाजमान्य मार्गाने प्रत्येकांनी स्वत:च्या कुटुंबाची जबाबदारी सांभाळायला हवी. एखादा गुन्हा दाखल झाल्यावर त्यांचे अख्खे आयुष्य बरबाद होते.- डॉ. अश्विनी पाटील, पोलिस उपायुक्त, सोलापूर शहर.