सोलापूर

Government Employees Strike: कर्मचारी संपावर; ऑफिसमध्ये साहेबांचे कामही ठप्प, तिसऱ्या दिवशीही सरकारी कार्यालयांत शुकशुकाट, पुढील आठवड्याची रणनीती सुरू

labor strike strategy planning next week India: गट क व ड मधील ९० टक्के कर्मचारी संपावर; सरकारी कार्यालयांत तिसऱ्या दिवशीही शुकशुकाट, नागरिकांचे काम ठप्प, पुढील आठवड्यासाठी नव्या आंदोलनाची रणनीती
Staff Protest Intensifies; Officials’ Work Also Affected Amid Ongoing Strike

Staff Protest Intensifies; Officials’ Work Also Affected Amid Ongoing Strike

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : आज सलग तिसऱ्या दिवशी विविध शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट दिसला. गट ‘क’ व गट ‘ड’ मधील जवळपास ९० टक्के कर्मचारीच संपावर गेल्याने ऑफिसमधील साहेबांचेही काम होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या कार्यालयांत येणाऱ्या नागरिकांची संख्याही घटली आहे. संप कधी मिटणार? याबद्दल कोणाकडेही ठोस उत्तर नसल्याने सध्या तरी शासकीय कार्यालये ओस पडली आहेत. अनेक कार्यालयांतील काही शाखांच्या कार्यालयांना अक्षरश: कुलूप लावण्यात आले आहे. संपावरील कर्मचाऱ्यांनी आज दुपारपर्यंत जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या मांडला होता.

Related Stories

No stories found.