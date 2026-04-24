Government Employees Strike: कर्मचारी संपावर; ऑफिसमध्ये साहेबांचे कामही ठप्प, तिसऱ्या दिवशीही सरकारी कार्यालयांत शुकशुकाट, पुढील आठवड्याची रणनीती सुरू

सोलापूर : आज सलग तिसऱ्या दिवशी विविध शासकीय कार्यालयांत शुकशुकाट दिसला. गट 'क' व गट 'ड' मधील जवळपास ९० टक्के कर्मचारीच संपावर गेल्याने ऑफिसमधील साहेबांचेही काम होत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे या कार्यालयांत येणाऱ्या नागरिकांची संख्याही घटली आहे. संप कधी मिटणार? याबद्दल कोणाकडेही ठोस उत्तर नसल्याने सध्या तरी शासकीय कार्यालये ओस पडली आहेत. अनेक कार्यालयांतील काही शाखांच्या कार्यालयांना अक्षरश: कुलूप लावण्यात आले आहे. संपावरील कर्मचाऱ्यांनी आज दुपारपर्यंत जुन्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारासमोर ठिय्या मांडला होता..या संपात राज्य सरकारी मध्यवर्ती कर्मचारी संघटना, सरकारी निमसरकारी शिक्षक व शिक्षकेतर समन्वय समिती, राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक बांधकाम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, सिंचन कर्मचारी संघटना, सार्वजनिक बांधकाम व पाटबंधारे कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य गृह विभाग कार्यालयीन कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र राज्य कुष्ठरोग कर्मचारी संघटना, कोषागार कर्मचारी संघटना, महसूल कर्मचारी संघटना, भूमी अभिलेख कर्मचारी संघटना, .महाराष्ट्र स्टेट ऑडिट कर्मचारी संघटना, भूजल सर्वेक्षण कर्मचारी संघटना, मलेरिया कर्मचारी संघटना, परिवहन खाते कर्मचारी संघटना, जलसंधारण कर्मचारी संघटना, नर्सेस फेडरेशन, वाहन चालक कर्मचारी संघटना, सिव्हिल हॉस्पिटल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना, नोंदणी कार्यालय कर्मचारी संघटना, शासकीय तंत्रनिकेतन कर्मचारी संघटना, राज्य कामगार विमा योजना रुग्णालय कर्मचारी संघटना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कर्मचारी संघटना, राज्य विक्रीकर कर्मचारी संघटना, अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी संघटना, आरोग्य सेवा राज्य सरकारी संघटना, .लघु न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघटना, महाराष्ट्र राज्य आयटीआय निर्देशक संघटना, वैद्यकीय महाविद्यालय कर्मचारी संघटना, समाज कल्याण कर्मचारी संघटना, मनपा प्राथमिक शिक्षण मंडळ संघटना, आयटीआय लिपिक कर्मचारी संघटना, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी महासंघ, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण विभाग संघटना, एमएसई वर्कर फेडरेशन, महाराष्ट्र राज्य धर्मादाय कर्मचारी संघटना या विविध संघटना संपामध्ये सहभागी झाल्या आहेत..कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यासुधारित निवृत्ती वेतनाची अधिसूचना तत्काळ जाहीर करावी, एक वेळची बाब म्हणून अनुकंपाधारकांच्या ज्येष्ठता सूचीवरील सर्व उमेदवारांना नियुक्ती द्यावी, पीएफआरडीए कायदा तत्काळ रद्द करावा, कलम ३५३ अजामीनपात्र करावे, दहा वर्षे सेवा झालेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, लिपिक वर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी दूर कराव्यात यासह इतर मागण्यांसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे.