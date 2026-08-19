Mangalwedha News : ज्यांच्या पक्षाचा निकाल कोर्टाकडे आहे त्यांनी दुसऱ्याच्या पक्षाबद्दल बोलू नये; माजी जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन यादव

मंगळवेढा - ज्यांच्या पक्षाचा निकाल कोर्टाच्या पटलावर आहे त्या पक्षाच्या नेत्यांनी दुसऱ्याच्या पक्षाच्या बोर्डबद्दल बोलू नये, असे प्रत्युत्तर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे माजी जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन यादव यांनी शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांना दिले..भारतीय जनता पार्टीच्या पश्चिम महाराष्ट्राची बैठक उद्या सोलापूर शहरात येथे होत आहे. त्या अनुषंगाने सोलापूर येथे लावण्यात आलेल्या डिजिटल फलकावर गृहमंत्री अमित शहा यांचा फोटो नाही, त्यावर शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांनी फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून भाजपातील गटबाजीवर मत व्यक्त करत या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्याला डिवचण्याचा प्रयत्न केला..त्यावर युवा मोर्चाचे माजी अध्यक्ष सुदर्शन यादव यांनी त्याला प्रत्युत्तर दिले ते म्हणाले की, स्वतःचे ठेवायचे झाकून आणि दुसऱ्याचे बघायचे उघडून, अशा पद्धतीने फोटो वरून तिर्हाईतानी आम्हाला शिकवायचे नाही आमची पार्टी ही पारिवारिक पार्टी नसून कार्यकर्त्यांची पार्टी आहे. त्यामध्ये प्रोटोकॉल ठरलेला असतो कुणाचे फोटो वापरायचे कोणाचे नाही..पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्ह्यात भाजपाचे बलस्थान वाढले आहे. अशा परिस्थितीत पालकमंत्र्यावर बोलताना शिवसेनेचे काही नेते त्यांना उपरा म्हणून संबोधतात. मात्र, शिवसेना उबाटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे या देखील सोलापूरच्या दृष्टिकोनातून उपऱ्याच आहेत उलट स्वतःच्या पक्षाची जी वाताहत जिल्हात सुरू आहे त्याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.