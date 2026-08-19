सोलापूर

Mangalwedha News : ज्यांच्या पक्षाचा निकाल कोर्टाकडे आहे त्यांनी दुसऱ्याच्या पक्षाबद्दल बोलू नये; माजी जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन यादव

भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे माजी जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन यादव यांनी शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांच्यावर केली टीका.
Sudarshan Yadav and Sushma Andhare

Sudarshan Yadav and Sushma Andhare

sakal

हुकूम मुलाणी ​
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मंगळवेढा - ज्यांच्या पक्षाचा निकाल कोर्टाच्या पटलावर आहे त्या पक्षाच्या नेत्यांनी दुसऱ्याच्या पक्षाच्या बोर्डबद्दल बोलू नये, असे प्रत्युत्तर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाचे माजी जिल्हाध्यक्ष सुदर्शन यादव यांनी शिवसेना नेत्या सुषमा अंधारे यांना दिले.

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