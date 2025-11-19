सोलापूर

Pandharpur News: आढीव येथे आगीत तीन दुकाने खाक; पंढरपूर तालुक्यातील घटना, लाखो रुपयांचे नुकसान

Major Fire Breaks Out in Adhiw: वेल्डिंग फॅब्रिकेशन, ऑटो गॅरेज, दूध डेरी, चहाचे कप बनवणारे दुकान, अशा ३ दुकानांना मोठ्या प्रमाणात शॉर्टसर्किटमुळे साडेअकराच्या सुमारास आग लागली. यामध्ये कोणतीही जीवित हानी झाली नसली तरी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे.
पंढरपूर : आढीव येथे मंगळवारी (ता. १८) सकाळी ३ दुकाने आगीत जळून खाक झाली. यामध्ये लाखो रुपयांचे नुकसान झाले. यामध्ये वेल्डिंग फॅब्रिकेशन, ऑटो गॅरेज, दूध डेरी, चहाचे कप बनवणारे दुकान, अशा ३ दुकानांना मोठ्या प्रमाणात शॉर्टसर्किटमुळे साडेअकराच्या सुमारास आग लागली. यामध्ये कोणतीही जीवित हानी झाली नसली तरी मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान झाले आहे.

