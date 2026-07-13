Solapur News: धर्मपुरी हादरले! तीन वर्षीय यश विहिरीत पडला; आईने उडी घेतली, पण उशीर झाला, माळशिरस तालुक्यातील धक्कादायक घटना..

धर्मपुरी : माळशिरस तालुक्यातील धर्मपुरी येथे विहिरीत पडून यश वैभव कांबळे (वय ३) या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. ११) दुपारी ही घटना घडली असून, परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.वैभव लक्ष्मण कांबळे हे पत्नी मोनाली, आई सुरेखा, दोन मुली परी व सई आणि मुलगा यश यांच्यासह धर्मपुरी येथे वास्तव्यास आहेत. शनिवारी दुपारी मोनाली कांबळे या जनावरांसाठी गवत आणण्यासाठी शेतात गेल्या होत्या. .त्यांनी तिन्ही मुलांना घरी थांबण्यास सांगितले होते. मात्र, दोन्ही बहिणींची नजर चुकवून यश आईच्या मागोमाग घराबाहेर पडला. आई व मुलाची भेट न झाल्याने तो कुठे गेला, हे कोणालाही समजले नाही..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.गवत घेऊन घरी परतल्यानंतर मोनाली कांबळे यांना यश दिसून आला नाही. त्यांनी नातेवाइकांसह परिसरात शोध घेतला. अखेर घराजवळील विहिरीत पाहिले असता यश पाण्यावर तरंगताना दिसला. मुलाला वाचविण्याच्या प्रयत्नात पोहता येत नसतानाही मोनाली यांनी विहिरीत उडी घेतली. त्यावेळी त्यांच्या आरडाओरडीनंतर जवळच गुरे राखत असलेले नवनाथ जाधव व परिसरातील महिलांनी धाव घेऊन त्यांना विहिरीतून बाहेर काढले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.