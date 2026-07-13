सोलापूर

Solapur News: धर्मपुरी हादरले! तीन वर्षीय यश विहिरीत पडला; आईने उडी घेतली, पण उशीर झाला, माळशिरस तालुक्यातील धक्कादायक घटना..

Child Drowning incident in Solapur District: धर्मपुरीतील विहिरीत पडून तीन वर्षीय यशचा मृत्यू; मुलाला वाचवण्यासाठी आईची जीवाची बाजी, तरीही प्रयत्नांना यश न मिळाल्याने गावात शोककळा
Malshiras Tragedy: Three-Year-Old Child Drowns in Well; Family in Shock

Malshiras Tragedy: Three-Year-Old Child Drowns in Well; Family in Shock

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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धर्मपुरी : माळशिरस तालुक्यातील धर्मपुरी येथे विहिरीत पडून यश वैभव कांबळे (वय ३) या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. शनिवारी (ता. ११) दुपारी ही घटना घडली असून, परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.

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