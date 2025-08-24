सोलापूर
Tiger Attack: 'वैराग परिसरात वाघाचा तिसऱ्या दिवशी हल्ला'; रेडकाचा फडशा, सावधगिरी बाळगावी, वनविभागाचे आवाहन
Tiger Kills Bullock in Vairag: शुक्रवारी पिंपरी (सा.) येथील माधव धेंडे या शेतकऱ्याच्या रेडकाला ठार करून परतीच्या दिशेने निघालेल्या वाघाने नांदणी, हळदुगे, झाडी, बोरगाव शिवारात प्रवास करत उपळे दुमाला येथे शनिवारी पहाटेच्या सुमारास शेतकरी अण्णासाहेब तांबारे यांच्या रेडकाला उसाच्या फडात नेत फडशा पाडला.
वैराग : वैराग परिसरात वाघाने सलग तिसऱ्या दिवशी उपळे दुमाला येथे रेडकावर हल्ला करून ठार केल्याची घटना घडली आहे. त्यामुळे वैराग भागातील शेतकऱ्यांमध्ये भीतीची वातावरण निर्माण झाले आहे. वन विभागाकडून शेतकऱ्यांना सावधगिरी बाळगण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.