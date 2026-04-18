Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्गामुळे वाघाचा 'रामलिंग'मधील अधिवास धोक्यात? नवीन आराखड्याने वाढवली चिंता, पाहा बाधित गावांची यादी

सोलापूर : रामलिंग अभयारण्यात डिसेंबर २०२४ पासून अधिवास निर्माण केलेल्या वाघाने सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी अन् माढा तालुक्यात ज्या ठिकाणी शिकारी केल्या आहेत. त्याप्रमाणे धाराशिव जिल्ह्यातील ज्या परिसरात त्याचा वावर आढळला या गावातून शक्तिपीठ महामार्गाचा (Shaktipeeth Highway Impact) नवीन आराखडा जाहीर झाला आहे. यामुळे वाघाचा अधिवासच धोक्यात येण्याची शक्यता आहे..यवतमाळच्या टिपेश्वर अभयारण्यातून आलेला हा वाघ धाराशिव आणि सोलापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर, विशेषतः रामलिंग अभयारण्य आणि आजूबाजूच्या गावांमध्ये स्थिरावला आहे. या वाघाची पहिली नोंद आणि सुरुवातीचा काळ पाहता रामलिंग अभयारण्य परिसरात होता. १९ डिसेंबर २०२४: हा वाघ पहिल्यांदा रामलिंग अभयारण्यालगत असलेल्या ढेंबरेवाडी (ता. बार्शी) येथे वनविभागाच्या ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद झाला..त्यानंतर त्याने बार्शी तालुक्यातील वैराग, लाढोळे, सासुरे, राळेरास, मुंगशी (आर) माढा तालुक्यातील धानोरे येथे शिकारी केल्याच्या नोंदी आहेत. या भागातून नवीन शक्तिपीठ महामार्गाचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. वनविभागाकडील नोंदीनुसार, या वाघाने धाराशिव आणि बार्शी तालुक्यांत सर्वाधिक काळ व्यतीत केला आहे..शक्तिपीठ बाधित गावेनवीन रेखांकनानुसार आता हा महामार्ग वडगावजवळील सिद्धेश्वर मंदिर परिसरातून वरवंटी शिवारात प्रवेश करणार असून याच ठिकाणी धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गाला छेद देणार पुढे वरवंटी गाव आणि तलाव यांच्या मधून पोहनेर शिवारातून बेगडा व सुर्डी मार्गे बार्शी तालुक्यात प्रवेश करणार आहे. बार्शी तालुक्यातील रातरंजन, मुंगशी (आर) सर्जापूर, सासुरे, तळवळे (या) व माढा तालुक्यातील धानोर या गावांचा समावेश आहे. यातील सर्वच गावात वाघाचा वावर आढळलेला आहे..वैराग परिसरात अधिक वावरवैराग, लाढोळे, सासुरे, मुंगशी, राळेरास, उक्कडगाव या गावांमध्ये वाघाने पाळीव प्राण्यांवर हल्ले केले आहेत. या संपूर्ण पट्ट्यात वाघाने एकूण ३५ हून अधिक जनावरे ठार केली आहेत. धाराशिव परिसरातील वरंवटी, बेगडा, पोहनेर आणि चोराखळी या भागात वाघाचा मुक्त वावर अनेकदा दिसून आला आहे. १९ डिसेंबर २०२४ पासून आजपर्यंत या वाघाने ५ जिल्ह्यांच्या (धाराशिव, सोलापूर, बीड, अहिल्यानगर, लातूर) सीमेवर सुमारे ६०० किमी पेक्षा जास्त क्षेत्रात भ्रमंती केली आहे. मात्र त्याचा कायमस्वरूपी मुक्काम मात्र रामलिंग अभयारण्यात राहिला आहे.