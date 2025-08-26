सोलापूर

Tiger Cell: 'टायगर सेल झाेपेत; वाघ फिरला चार तालुके'; तुळजापूरहून काटओढा मार्गे उत्तर सोलापूर, मोहोळ, माढ्यातून आता बार्शीत

Tiger-human conflict fears increase in rural Solapur: ढोराळे (ता. बार्शी) येथे ऐन खांदेमळणी दिवशी बैल ठार केल्यानंतर वाघ पुन्हा आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गतवर्षी डिसेंबर महिन्यापासून येडशी अभयारण्य परिसर हा वाघाने आपला अधिवास निवडला असल्याचे पुढे आले होते.
Tiger sighted moving through Solapur district talukas; villagers panic as authorities face criticism.
सकाळ वृत्तसेवा
-अरविंद मोटे

सोलापूर: धाराशिव जिल्ह्यातील येडशी परिसरात दहा महिन्यांपासून अधिवास तयार केलेल्या वाघावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या टायगर सेलची स्थापना झाली होती. ‘वाघ संनियंत्रण समिती’ असे नामकरण करण्यात आलेला हा सेल एकही बैठक न घेता सध्या निद्रिस्त आहे. दुसरीकडे तुळजापूरहून काटओढामार्गे उत्तर सोलापूर तालुक्यात आलेला वाघ मोहोळ, माढा तालुक्यातून आता बार्शी तालुक्यात मुक्कामी आहे.

