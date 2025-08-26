Tiger Cell: 'टायगर सेल झाेपेत; वाघ फिरला चार तालुके'; तुळजापूरहून काटओढा मार्गे उत्तर सोलापूर, मोहोळ, माढ्यातून आता बार्शीत

-अरविंद मोटे सोलापूर: धाराशिव जिल्ह्यातील येडशी परिसरात दहा महिन्यांपासून अधिवास तयार केलेल्या वाघावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या टायगर सेलची स्थापना झाली होती. ‘वाघ संनियंत्रण समिती’ असे नामकरण करण्यात आलेला हा सेल एकही बैठक न घेता सध्या निद्रिस्त आहे. दुसरीकडे तुळजापूरहून काटओढामार्गे उत्तर सोलापूर तालुक्यात आलेला वाघ मोहोळ, माढा तालुक्यातून आता बार्शी तालुक्यात मुक्कामी आहे..ढोराळे (ता. बार्शी) येथे ऐन खांदेमळणी दिवशी बैल ठार केल्यानंतर वाघ पुन्हा आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. गतवर्षी डिसेंबर महिन्यापासून येडशी अभयारण्य परिसर हा वाघाने आपला अधिवास निवडला असल्याचे पुढे आले होते. गतवर्षी डिसेंबर-जानेवारीत अनेक पाळीव प्राण्यांच्या शिकारी या वाघाने केल्या होत्या. यानंतर या वाघाला सह्याद्री येथील व्याघ्र प्रकल्पात पाठविण्यासाठी वन विभागाने चंद्रपूर येथील पथकाला पाचारण केले होते. तीन वेळा प्रयत्न करूनही वाघ सापडत नसल्याचे लक्षात येताच वाघाला जेरबंद करण्याचा नाद वन विभागाने सोडून दिला. .दुसरीकडे वाघाने पाळीव प्राण्याच्या शिकारी कमी करून रानडुकरे व हरिण अशा प्राण्यांची शिकार करणे सुरू केल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान होणे थांबले. यामुळे वाघ संनियंत्रण समितीचे वाघावरील लक्ष कमी झाले. या समितीचे अध्यक्ष सोलापूरचे तत्कालिन उपवनसंरक्षक पाठक यांची बदली झाली. धाराशिवच्या अधिकाऱ्यांचीही बदली झाली. नवीन अधिकाऱ्यांनी या समितीकडे दुर्लक्ष केल्याने ही समिती पूर्णपणे निद्रिस्त झाली. काही महिन्यांत या समितीने आढावा घेतला नाही. वाघाने पुन्हा जिल्ह्यात प्रवेश केल्यानंतर आता या समितीला जाग येते का, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरणार आहे..वाघाचा जिल्ह्यात प्रवेशदहा महिन्यांत येडशी परिसरात ठाण मांडेलल्या वाघाने अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या सीमेपासून लातूर जिल्ह्याच्या सीमेपर्यंत प्रवास केला आहे. या काळात त्याने धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व तालुके पादाक्रांत केले. मात्र, आजपर्यंत सोलापूर जिल्ह्यातील फ्त बार्शी तालुक्यात वावरला. मात्र, बार्शी व्यतिरिक्त उत्तर सोलापूर, मोहोळ व माढा तालुक्यात पहिल्यांदाच वाघाने प्रवेश केला आहे. तुळजापूर तालुक्यातील काटी येथील काटओढ्यातून तो उत्तर सोलापूर व मोहोळ तालुक्यात आला. वैराग - मोहोळ रोड ओलांडून माढा तालुक्यातील धानोरे व तेथून बार्शी तालुक्यातील ढोराळे आणि पुढे बार्शी- सोलापूर हा वर्दळीचा रस्ता ओलांडून पिंपरी, नांदणी परिसरात प्रवेश केला असण्याची शक्यता आहे..शेतकऱ्यांनी कळवूनही दुर्लक्ष१६ ऑगस्टपूर्वी वाघ तुळजापूर तालुक्यातील सिंदफळ, अमृतवाडी, शिराढोण या परिसरात होता. सर्वात शेवटी काटी येथे त्याचे ठसे आढळले होते. त्यानंतर सोमवारी (ता. १८) थेट वाळूज (दे.) व साखरेवाडी दरम्यान काटओढ्यात त्याचे ठसे आढळले. जागरूक शेतकऱ्यांनी वन विभागाला कळविले देखील मात्र वन विभागाने पथक न पाठविता एका वनमजुरास पाठविले. यामुळे वाघ की बिबट्या हे स्पष्ट झाले नाही. दरम्यान, धानोरे (ता. माढा) ढोराळे (ता. बार्शी) येथे वाघाने जनावरांवर हल्ले केले. बैलाला मारून शंभर फुटापर्यंत ओढत नेणे हे वाघच करू शकतो, असे वनविभागानेही मान्य केले आहे..ढोराळे येथे आढळलेले ठसे हे वाघाचेच आहेत. पथकाने पंचनाम केला आहे. ढोराळे नंतर साकत, पिंपरी, नांदणी परिसरात वाघाचा वावर आहे. शेतकऱ्यांची सावधगिरी बाळगावी. रात्री बाहेर पडू नये.- अलका करे, वन परिक्षेत्र अधिकारी, बार्शी.वाळूज व देगाव येथील ठसे बिबट्याच्या ठशापेक्षा मोठे होते. मात्र, पावसामुळे चिखल असल्याने ठसे मोठे उमटले असावे असे वाटले. या परिसरात बिबट्याचा वावर असल्याने बिबट्याच असावा असा समज झाला.- योगेश घोडके, वन परिक्षेत्र अधिकारी, मोहोळ.असा होता वाघाचा वावर१६ ऑगस्ट काटी ता. तुळजापूर१८ ऑगस्ट वाळूज- देगाव ता. मोहोळ२० ऑगस्ट धानोरे ता. माढा२२ ऑगस्ट ढोराळे ता. बार्शी२३ ऑगस्ट पिंपरी (सा.) व उपळे दुमाला ता. बार्शी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.