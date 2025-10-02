Solapur Navratri procession: 'साेलापूरात नवरात्र मिरवणूक पारंपरिक वाद्यातच'; आवाज मोजण्यासाठी १३ पथके; १८०० पोलिसांचा बंदोबस्त

सोलापूर: नवरात्रोत्सव सांगता मिरवणूक आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त उद्या (गुरुवारी) शहरात विविध मंडळांकडून मिरवणुका काढल्या जाणार आहेत. लेझिम, ढोल-ताशांच्या गजरात या मिरवणुका काढल्या जाणार आहेत. डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती, ज्येष्ठ नागरिक, डॉक्टर्स असोसिएशन व शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने मिरवणुकांमध्ये ‘डीजे’वर निर्बंध घालण्यात आले आहेत..‘डीजे’च्या कर्णकर्कश आवाजामुळे अनेकांना हृदयविकाराचा तर काहींना कानाचे विकार झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मिरवणुकांमध्ये आता ‘डीजे’ला परवानगी देण्यात आलेली नाही. गुरुवारी (ता. २) सोलापूर शहरातील नवरात्रोत्सव मध्यवर्ती मंडळांअंतर्गत २३ मंडळांच्या मिरवणुका आहेत. .धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या २२ मंडळांकडून काढल्या जाणार आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पथसंचलन होणार आहे. यासाठी शहरात ४७ ठिकाणी पॉइंट लावण्यात आले असून मध्यवर्ती मंडळांच्या ठिकाणी बंदोबस्त असणार आहे. याशिवाय शहरात तीन ठिकाणी नाकाबंदी लावण्यात आली आहे..संवेदनशील भागात दोन पथकेनेहमीप्रमाणे सोलापूर शहरातील प्रत्येक मंडळाच्या मिरवणुकीतील आवाजाची मर्यादा मोजण्यासाठी एकूण १३ पथके नेमली आहेत. त्यात एमआयडीसी पोलिस ठाणे, जोडभावी व जेलरोड पोलिस ठाणे, फौजदार चावडी, सदर बझार आणि विजापूर नाका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत प्रत्येकी दोन पथके असतील. याशिवाय सलगर वस्ती पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एक पथक असणार आहे..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....शहरातील बंदोबस्त असापोलिस उपायुक्त ३सहायक पोलिस आयुक्त ७पोलिस निरीक्षक २१सहायक पोलिस निरीक्षक-उपनिरीक्षक ६७पोलिस अंमलदार १०२५होमगार्ड ६७७एसआरपीएफ तुकडी एक .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.