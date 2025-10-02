सोलापूर

Solapur Navratri procession: 'साेलापूरात नवरात्र मिरवणूक पारंपरिक वाद्यातच'; आवाज मोजण्यासाठी १३ पथके; १८०० पोलिसांचा बंदोबस्त

Heavy Security for Solapur Navratri: धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या २२ मंडळांकडून काढल्या जाणार आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पथसंचलन होणार आहे. यासाठी शहरात ४७ ठिकाणी पॉइंट लावण्यात आले असून मध्यवर्ती मंडळांच्या ठिकाणी बंदोबस्त असणार आहे.
Solapur Navratri procession to be celebrated with traditional instruments under heavy police security.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: नवरात्रोत्सव सांगता मिरवणूक आणि धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त उद्या (गुरुवारी) शहरात विविध मंडळांकडून मिरवणुका काढल्या जाणार आहेत. लेझिम, ढोल-ताशांच्या गजरात या मिरवणुका काढल्या जाणार आहेत. डीजेमुक्त सोलापूर कृती समिती, ज्येष्ठ नागरिक, डॉक्टर्स असोसिएशन व शाळांमधील विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने मिरवणुकांमध्ये ‘डीजे’वर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.

