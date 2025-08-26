Greenery Special: दीर्घायुष्य, कौटुंबिक सुखासाठी महिलांचे हरितालिका व्रत; शिव-पार्वतीची उपासना; महाराष्ट्रासह कर्नाटक, उत्तर भारतात प्रथा

सोलापूर : भाद्रपद शुक्ल तृतीया म्हणजेच हरितालिका व्रत सौभाग्य, पतीपरायणता आणि आध्यात्मिक श्रद्धेचे प्रतीक मानलं जाते. या दिवशी महिलावर्ग शिव-पार्वतीची उपासना करतात आणि अखंड सौभाग्य, दीर्घायुष्य व कौटुंबिक सुखासाठी प्रार्थना करतात. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश तसेच उत्तर भारतात लाखो स्त्रिया हे व्रत करतात..Satara politics: सातारा जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत कुणबी वाढवणार ‘ओबीसी’त स्पर्धा; इच्छुकांनी काढले दाखले.भारतीय स्त्रिया ही कुटुंबाच्या कल्याणासाठी निष्ठेने उपवास, व्रत आणि पूजा करते, ही परंपरा प्राचीन काळापासून आहे. हरितालिका या नावातच व्रताचा उगम दडलेला आहे. ‘हरि’ म्हणजे भगवान शंकर तर ‘तालिका’ म्हणजे सखी. पुराणकथेनुसार, हिमालयाची कन्या पार्वतीचा विवाह विष्णूसोबत होणार होता. पण पार्वतीने मनोमन शंकरालाच पती म्हणून स्वीकारले होते. पार्वती सखींसह ती दाट अरण्यात गेली आणि कठोर तप करू लागली. अखेरीस तिच्या श्रद्धेला व प्रेमाला शंकर प्रसन्न झाले आणि परिणामी शिव-पार्वतीचे दिव्य मिलन झाले. या प्रसंगावरूनच व्रताचे नाव हरितालिका पडले, अशी आख्यायिका आहे..पुराणातील उल्लेखस्कंदपुराणात हरितालिकेची कथा सविस्तर वर्णिली आहे. त्यात म्हटले आहे की, ज्या स्त्रिया या व्रताचे पालन करतील त्यांना अखंड सौभाग्य प्राप्त होते. शिवपुराण आणि पद्मपुराणातही पार्वतीच्या तपश्चर्येचा व शंकराच्या प्रसन्नतेचा उल्लेख येतो. या ग्रंथांनी हरितालिकेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे..कसे करतात हे व्रतया दिवशी स्त्रिया सूर्योदयापासून उपवास करतात. वाळू अथवा मातीचे शिव-पार्वतीचे प्रतिकात्मक मूर्तीस्वरूप तयार करून त्यांची पूजा केली जाते. हिरव्या रंगाची साडी, हिरवे चुड्या व पारंपरिक दागिने हा स्त्रियांचा खास श्रृंगार असतो. उत्तर भारतात हा उत्सव हरितालिका तीज म्हणून प्रसिद्ध आहे. राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश या राज्यांत या व्रताचा मोठा उत्साह पाहायला मिळतो. गोवा राज्यात या दिवसापासूनच गणेशोत्सवाची खऱ्या अर्थाने सुरवात होते. श्री गणेशाचे माता पिता म्हणून शिव-पार्वतीच्या कागदावरील चित्राचे पूजन केले जाते..Satara News: 'सुनील पाटलांचा कार्यकर्त्यांसह राष्ट्रवादीत प्रवेश'; दहिवडी येथे पार पडला कार्यकर्ता मेळावा.व्रताचे महत्त्वअविवाहित मुली या व्रताने उत्तम पती प्राप्तीची प्रार्थना करतात.विवाहित स्त्रिया पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि अखंड सौभाग्यासाठी हे व्रत करतात.हरितालिका हे केवळ धार्मिक कृत्य नसून, ते स्त्रीच्या निष्ठा, समर्पणाचे प्रतीक मानले जाते.आधुनिक काळातही हरितालिका व्रत घराघरांत श्रद्धेने व उत्साहाने केले जाते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.