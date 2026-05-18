Solapur Accident: कार अन्‌ टिप्परच्या धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू; अहिल्यानगर-टेंभुर्णी महामार्गावर जातेगाव येथे भीषण अपघात, तिघेजण जखमी..

करमाळा: अहिल्यानगर- टेंभुर्णी महामार्गावर जातेगाव (ता. करमाळा) येथे राहुरीहून अक्कलकोटकडे निघालेल्या कारला टिप्परची जोरदार धडक झाली. या अपघातात पाच महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू झाला, तर तिघेजण जखमी झाले आहेत. रविवारी (ता. १७) हा अपघात घडला..याबाबत ब्राह्मणगाव भांड (ता. राहुरी, जि. अहिल्यानगर) येथील सचिन सोपान वैद्य (वय ३१) यांनी करमाळा पोलिसांत फिर्याद दिली आहे. फिर्यादीनुसार, सचिन वैद्य हे कुटुंबासह कारमधून (एमएच २०, ईजे ८६८२) अक्कलकोटकडे जात होते. .जातेगाव येथील जिन भवानी हॉटेलसमोर आल्यानंतर पिवळ्या रंगाच्या विनानंबर टिप्परचा चालक अनवर कासम पटेल याने रस्त्याच्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून कोणताही इशारा न देता अचानक वाहन विरुद्ध बाजूला वळविले. त्यामुळे कारची टिप्परला जोरदार धडक बसली..या अपघातात सचिन वैद्य यांच्या गुडघ्याला दुखापत झाली असून, त्यांचे भाऊजी नवनाथ यांना नाक व कमरेला मार लागला. तसेच मुलगी सांची हिला हाताला दुखापत झाली आहे. दरम्यान, फिर्यादींचे मेव्हणे घमाजी यांच्या पाच महिन्यांच्या अनन्या हिचे डोके गाडीत आदळल्याने तिचा मृत्यू झाला.या प्रकरणी करमाळा पोलिसांनी टिप्पर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करून त्याला ताब्यात घेतले आहे. पोलिस हेड कॉन्स्टेबल मयूर गव्हाणे तपास करीत आहेत.