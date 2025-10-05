सोलापूर

Karmala Accident:'बहिणीसह पती-पत्नीचा अपघातात मृत्यू': करमाळा-वीट रस्त्यावर कारची दुचाकीला धडक; बहिणीला साडी घेतली अन्..

Family Trip Turns Tragic: करमाळ्यात भावाने आपल्या बहिणीला तिच्या पसंतीची साडी घेतली. इतर खरेदी केली व सर्व खरेदी उरकून हे तिघेजण दुचाकीवरून अंजनडोहकडे निघाले होते. यावेळी वीटजवळ पुण्याकडून करमाळ्याकडे येणाऱ्या कारची व दुचाकीला जोरदार धडक बसली. या धडकेत दुचाकीवरील तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला.
Family Trip Turns Tragic: Three Killed in Car–Two Wheeler Accident in Solapur District

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

करमाळा: यात्रेला आलेल्या बहिणीला साडी घेण्यासाठी आलेल्या भावासह त्याची पत्नी व बहीण अशा तिघांचा कार व दुचाकीच्या अपघातात जागीच मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता. ४) दुपारी चारच्या सुमारास करमाळा- वीट रस्त्यावरील भुजबळ वस्तीजवळ घडली.

