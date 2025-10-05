Karmala Accident:'बहिणीसह पती-पत्नीचा अपघातात मृत्यू': करमाळा-वीट रस्त्यावर कारची दुचाकीला धडक; बहिणीला साडी घेतली अन्..

करमाळा: यात्रेला आलेल्या बहिणीला साडी घेण्यासाठी आलेल्या भावासह त्याची पत्नी व बहीण अशा तिघांचा कार व दुचाकीच्या अपघातात जागीच मृत्यू झाला. ही घटना शनिवारी (ता. ४) दुपारी चारच्या सुमारास करमाळा- वीट रस्त्यावरील भुजबळ वस्तीजवळ घडली..UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .हनुमंत मल्हारी फलफले (वय ३३), कांचन हनुमंत फलफले (वय २८, दोघे रा. अंजनडोह, ता. करमाळा), स्वाती शरद काशीद (वय ३०, रा. सरतापवाडी, ता. इंदापूर, जि. पुणे) असे दुचाकीवरील मृतांची नावे आहेत. हनुमंत फलफले यांच्या पश्चात आई, वडील व दोन मुले असा परिवार आहे.शुक्रवारी (ता. ३) अंजनडोह येथील धर्मादेवीची यात्रा होती. या यात्रेसाठी हनुमंत फलफले यांची बहीण स्वाती काशीद आली होती. .यात्रा झाल्यानंतर आज (शनिवारी) यात्रेसाठी आलेल्या बहिणीला साडी घेण्यासाठी हनुमंत फलपले, त्यांची पत्नी कांचन फलफले व बहीण स्वाती काशीद हे तिघेजण दुचाकीवरून दुपारी करमाळा येथे आले होते. करमाळ्यात भावाने आपल्या बहिणीला तिच्या पसंतीची साडी घेतली. इतर खरेदी केली व सर्व खरेदी उरकून हे तिघेजण दुचाकीवरून अंजनडोहकडे निघाले होते. यावेळी वीटजवळ पुण्याकडून करमाळ्याकडे येणाऱ्या कारची व दुचाकीला जोरदार धडक बसली. या धडकेत दुचाकीवरील तिघांचाही जागीच मृत्यू झाला. .अपघात एवढा भयंकर होता, की कारचे देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. कारमध्ये एकूण सातजण जखमी झाले असून, त्यापैकी तिघांना गंभीर दुखापत झाली आहे. जखमींमध्ये एका तीन वर्षाच्या मुलीचा समावेश आहे. अपघाताच्या ठिकाणी फलफले यांनी घेतलेल्या साड्या व मुलांसाठीचे कपडे अस्ताव्यस्त पडलेले होते..कारमधील जखमींना खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. मृत्यू झालेल्या पती-पत्नी व बहिणीचे मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी उपजिल्हा रुग्णालय, करमाळा येथे आणण्यात आले. अंजनडोह येथे त्यांच्यावर रात्री उशिरा अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या घटनेने संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली असून, सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे..Leopard Attack:'पिंपळवंडी येथे बिबट्याचा दिवसा थरार'; घराच्या दरवाजाला दिल्या धडका; घरासमोर बांधलेल्या मेंढीला केले ठार.कारमधील जखमींची नावेराजू विनोद धोत्रे (वय १९), विनोद शंकर धोत्रे (५०), जयश्री विनोद धोत्रे (४५), राहुल विनोद धोत्रे (वय २३, सर्व रा. गोखलेनगर, पुणे), भरत पंजाबी (४८), अपर्णा दत्तात्रय होले (२५), कीर्ती दत्तात्रय होले (वय ३, सर्व रा. होलेवाडी, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) हे जखमी झाले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.