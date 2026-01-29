Solapur Accident: साेलापुरात जेसीबीतील दगड डोक्यात पडून तरुण ठार; नातेवाइकांचा आक्रोश, एमआयडीसी पोलिसांची मध्यस्थी!

सोलापूर: विमानतळाच्या आतील पेट्रोलपंपाजवळील गेट मोठे करण्याचे काम स्थानिक कंत्राटदारातर्फे सुरू होते. बुधवारी (ता. २८) नेहमीप्रमाणे निशांत राजू सरवदे (वय २६, रा. सिद्धार्थ नगर, कुमठे) हा त्याठिकाणी कामाला गेला होता. काम करत असताना जेसीबीच्या बकेटमधील सिमेंटचा मोठा दगड त्याच्या डोक्यात पडला आणि निशांत गंभीर जखमी झाला. त्याला तातडीने जवळील खासगी रुग्णालयात नेले, पण उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला होता. यात अपघाती मृत्यू म्हणून एमआयडीसी पोलिसांत नोंद झाली आहे..Ajit Pawar: गुलाबी रंग अन् १८ जॅकेट.\rनिशांतचा अपघात झाल्याची वार्ता समजताच त्याची आई, पत्नी, नातेवाईक, मित्रांनी कामाच्या ठिकाणी धाव घेतली. दोन वर्षांपूर्वीच त्याचा विवाह झाला होता. त्याला लहान मुलगा असून भाऊ, आई असा त्याचा परिवार आहे. नातेवाइकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार देत रुग्णालयाबाहेर ठिय्या मांडला. सुरक्षेचे साधने कंत्राटदाराने न दिल्याने निशांतचा मृत्यू झाल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला. .सहायक पोलिस आयुक्त मच्छिंद्र पंडित, एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रमोद वाघमारे, विमानतळ सुरक्षा अधिकारी पोलिस निरीक्षक संगीता पाटील, उपनिरीक्षक महेंद्र गाढवे हे उपस्थित होते. .Minister Mkarand Patil: महाराष्ट्राच्या कामाचा माणूस....खासगी कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी निशांतच्या पत्नीला कामावर घेण्याची आणि अपघाती विम्यातून कुटुंबाला आर्थिक मदतीची हमी दिली आणि मृत निशांतच्या नातेवाइकांनी रुग्णालयासमोरील ठिय्या मागे घेतला. त्यानंतर सायंकाळी उशिरा मृतदेह सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उत्तरीय चाचणीसाठी पाठविण्यात आला असून उद्या (गुरुवारी) उत्तरीय चाचणी होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.