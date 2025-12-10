सोलापूर

दुर्देवी घटना ! 'नान्नजजवळ अपघातात दोघांचा मृत्यू'; केटरिंगच्या ऑर्डरसाठी जाताना मोबाईलवर बोलणे बेतले जिवावर..

Mobile Distraction Accident: नान्नजजवळ भीषण अपघात; मोबाईलवर बोलताना दुचाकी बसला धडकून दोघांचा मृत्यू
Nannaj near Solapur: Two men lost their lives in a tragic accident while travelling for a catering assignment; phone distraction suspected.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उ. सोलापूर : सोलापूर-बार्शी मार्गावरील नान्नज (ता. उत्तर सोलापूर) जवळील एका हॉटेलजवळ दुचाकी व एसटी बसचा अपघात झाला. यात दुचाकीवरील दोघांचा मृत्यू झाला. हा अपघात एवढा भीषण होता की दुचाकी वेगाने एसटी बसच्या उजव्या बाजूस धडकली. यात बसच्या समोरील भागाचा पत्रा फाटून पूर्ण दुचाकी बसखाली घुसली होती.

