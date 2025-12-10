दुर्देवी घटना ! 'नान्नजजवळ अपघातात दोघांचा मृत्यू'; केटरिंगच्या ऑर्डरसाठी जाताना मोबाईलवर बोलणे बेतले जिवावर..

उ. सोलापूर : सोलापूर-बार्शी मार्गावरील नान्नज (ता. उत्तर सोलापूर) जवळील एका हॉटेलजवळ दुचाकी व एसटी बसचा अपघात झाला. यात दुचाकीवरील दोघांचा मृत्यू झाला. हा अपघात एवढा भीषण होता की दुचाकी वेगाने एसटी बसच्या उजव्या बाजूस धडकली. यात बसच्या समोरील भागाचा पत्रा फाटून पूर्ण दुचाकी बसखाली घुसली होती..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.ही घटना मंगळवारी दुपारी पावणे चारच्या सुमारास घडली. अपघातात मृत्यू झालेले दोन्ही तरुण सोलापूर शहरातील असून केटरिंग व्यवसायात काम करणारे आहेत. दुचाकी चालक मोबाईलवर बोलत असल्यामुळे हा अपघात झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले..या घटनेबाबत पोलिस व घटनास्थळावरील उपस्थितांकडून मिळालेली माहिती अशी, बार्शीहून प्रवासी घेऊन सोलापूरकडे जात असलेल्या एमएच ११/बील ९२६६ या क्रमांकाची एसटी बस व सोलापूरहून बार्शीकडे जाणाऱ्या एमएच १३/ईयू ७५४२ या क्रमांकाच्या दुचाकीची नान्नजजवळ समोरासमोर जोराची धडक झाली. या दुचाकीवरील अतुल ऋषीकेश तिवारी (वय २४, सध्याचा पत्ता महेशनगर, मार्केट यार्ड, सोलापूर) या तरुणाचा जागेवरच मृत्यू झाला. .तर देवेंद्रसिंग शिपाई रामबघेल (वय ३३, सध्याचा पत्ता महेशनगर, मार्केट यार्ड, सोलापूर) हा गंभीर जखमी झाला होता. अपघातातील दोघा गंभीर जखमींना उपस्थित नागरिकांनी तातडीने रुग्णवाहिकेतून सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी पाठविले. मात्र, उपचारादरम्यान दुसऱ्या तरुणाचाही मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले..दुचाकी चालवत असलेला तरुण मोबाईलवर बोलत असताना हा अपघात झाल्याचे प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले. अपघात एवढा भीषण होता, की दुचाकी वेगाने बसच्या उजव्या बाजूस धडकली. यात एसटी बसच्या समोरील भागाचा पत्रा फाटून पूर्ण दुचाकी बसखाली घुसली होती. दुचाकीवरील दोघेही तरुण गंभीर जखमी झाल्याने रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात रक्त वाहत होते. यावेळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली होती..माेठी बातमी ! ‘सुरत-चेन्नई’तील २२२ किमी मार्ग बीओटीवर होणार; भारतमाला योजनेची मुदत संपल्याने निर्णय...केटरिंगच्या ऑर्डरसाठी जाताना अपघातअपघातात मृत्यू झालेले दोन्ही तरुण हे उत्तर प्रदेशातील आहेत. सोलापूर मार्केट यार्ड परिसरात बऱ्याच वर्षापासून राहत असून ते केटरिंग व्यवसाय करत होते. सोलापूरहून वैराग येथे केटरिंग व्यवसायाची ऑर्डर घेण्यासाठी हे दोन तरुण जात होते. यावेळी हा अपघात घडला या घटनेची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.