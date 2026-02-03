सोलापूर

Solapur Accident: कारची दुचाकीस्वाराला धडक; दोन ठार, एक गंभीर, अक्कलकोट-सोलापूर रस्त्यावर अपघात; पडलेला मोबाईल उचलताना घटना!

Solapur Road Accident two Dead one Critical: अक्कलकोट-सोलापूर रस्त्यावर भीषण अपघात; मोबाईल उचलताना कारची धडक, दोन ठार
solapur accident

solapur accident

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

अक्कलकोट : खिशातून पडलेला मोबाईल उचलण्यासाठी दुचाकीवरून खाली उतरलेल्या युवकास भरधाव कारने धडक दिली. त्याचवेळी रस्त्याच्या कडेला मोटारसायकलवर थांबलेल्या त्याच्या दोन मित्रांनाही कारने जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून, एकजण गंभीर जखमी झाला आहे.

Loading content, please wait...
accident
akkalkot
district
accident death
Solapur

Related Stories

No stories found.