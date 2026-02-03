Solapur Accident: कारची दुचाकीस्वाराला धडक; दोन ठार, एक गंभीर, अक्कलकोट-सोलापूर रस्त्यावर अपघात; पडलेला मोबाईल उचलताना घटना!

अक्कलकोट : खिशातून पडलेला मोबाईल उचलण्यासाठी दुचाकीवरून खाली उतरलेल्या युवकास भरधाव कारने धडक दिली. त्याचवेळी रस्त्याच्या कडेला मोटारसायकलवर थांबलेल्या त्याच्या दोन मित्रांनाही कारने जोरदार धडक दिल्याने झालेल्या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला असून, एकजण गंभीर जखमी झाला आहे..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...हा अपघात सोमवारी (ता. २) पहाटे दीडच्या सुमारास अक्कलकोट- सोलापूर रस्त्यावरील रिलायन्स पेट्रोल पंपाजवळील पुलावर घडला. मृतांची नावे संदीप भैरवनाथ बंडगर व बाळू अंबाराम जंगाले (दोघेही रा. सिंदखेड, ता. अक्कलकोट) अशी आहेत. ज्ञानेश्वर बळी जाधव हा या अपघातात गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत..पोलिस सूत्रांनुसार, कारचा (एमएच १३- ईएक्स ०५३१) अज्ञात चालक भरधाव वेगाने येत होता. रस्त्यावर पडलेला मोबाईल उचलण्यासाठी ज्ञानेश्वर जाधव दुचाकीवरून खाली उतरला असता, कारने त्यास धडक दिली. त्यानंतर रस्त्याच्या कडेला उभ्या असलेल्या संदीप बंडगर व बाळू जंगाले यांच्या मोटारसायकलला (एमएच १३- सीझेड ३९८८) समोरून जोराची धडक बसली..Deputy CM Sunetra Pawar: स्वत:ला सावरा, आम्ही तुमच्यासोबत; सुनेत्रा पवार विदीप जाधव यांच्या पत्नीचे सांत्वन करताना भावुक!. या प्रकरणी सचिन भैरवनाथ बंडगर (वय २६, रा. सिंदखेड) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात कार चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास अक्कलकोट पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक नीलेश बागाव करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.