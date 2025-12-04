सोलापूर

दुर्दैवी घटना ! 'भरधाव कार खांबाला धडकून दोघे ठार'; साेलापुरातील तामलवाडी टोलनाक्याजवळ घटना; दोनजण जखमी, चालकाचा ताबा सुटला अन्..

Solapur accident: सोलापूरजवळील तामलवाडी टोलनाक्याजवळ भरधाव कार खांबाला धडकून झालेल्या भीषण अपघातात दोन जण जागीच ठार झाले, तर दोघे गंभीर जखमी झाले. पहाटेच्या सुमारास ही घटना घडली. कार अतिवेगात असल्याने चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटला आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या लोखंडी खांबावर गाडी जोरात जाऊन आदळली.
सकाळ वृत्तसेवा
उ. सोलापूर : भरधाव निघालेल्या कारने टोल नाक्यावरील खांबाला जोरदार धडक दिली. या घडलेल्या अपघातामुळे कार मधील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चालकासह इतर एक जण गंभीर जखमी झाला. मंगळवारी मध्यरात्री एक वाजता तुळजापूर तालुक्यातील तामलवाडी टोलनाक्यावर ही घटना घडली. मृत व जखमी हे मार्डी येथील रहिवासी आहेत.

