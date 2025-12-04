दुर्दैवी घटना ! 'भरधाव कार खांबाला धडकून दोघे ठार'; साेलापुरातील तामलवाडी टोलनाक्याजवळ घटना; दोनजण जखमी, चालकाचा ताबा सुटला अन्..

उ. सोलापूर : भरधाव निघालेल्या कारने टोल नाक्यावरील खांबाला जोरदार धडक दिली. या घडलेल्या अपघातामुळे कार मधील दोघांचा जागीच मृत्यू झाला, तर चालकासह इतर एक जण गंभीर जखमी झाला. मंगळवारी मध्यरात्री एक वाजता तुळजापूर तालुक्यातील तामलवाडी टोलनाक्यावर ही घटना घडली. मृत व जखमी हे मार्डी येथील रहिवासी आहेत..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .या घटनेची मिळालेली माहिती अशी की मार्डी येथील चौघेजण मंगळवारी मध्यरात्री धाराशिव जिल्ह्यातून गावाकडे परतत होते. त्यांची कार एम.एच.१२ एक्स.टी. १७५६ तामलवाडी टोलनाक्याच्या जवळ आल्यानंतर चालकाचा तिच्यावरील ताबा सुटला. गाडीने टोल नाक्यावर असलेल्या मोठ्या खांबाला जोरदार धडक दिली. .या अपघातात भारत शंकर विटकर (वय ५५) व सुधाकर विलास गिरे (वय ५३) हे दोघे जागीच ठार झाले. तर चालक प्रकाश तानाजी गरड व विजय नागेश मोरे हे दोघेजण गंभीर जखमी झाले. अपघातानंतर जखमींना सोलापुरातील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. याबाबत तामलवाडी पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. .शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...मृत भारत विटकर हे मार्डी ग्रामपंचायतचे माजी सदस्य होते. त्यांच्या पश्चात पत्नी, भाऊ तर सुधाकर विलास गिरी यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुली, एक मुलगा, आई, वडील, भाऊ असा परिवार आहे. बुधवारी दोघांवर मार्डी येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.