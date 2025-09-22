सोलापूर

Sangola Accident: 'सांगोल्यात दुचाकी धडकेत एक ठार, तीनजण जखमी'; मजुरीच्या कामासाठी जाताना काळाचा घाला..

Fatal Two-Wheeler Crash in Sangola: अपघातात अतुल सरगर (रा. धायटी), भाऊ विश्वंभर फाळके (रा. हलदहिवडी) हे गंभीर जखमी झाले असून आरोपी दहीवडकर हादेखील किरकोळ जखमी झाला आहे. याप्रकरणी फिर्याद मयूर चंद्रकांत गोडसे (वय २३, रा. चिंचोली रोड, बुरांडेवस्ती, सांगोला) यांनी दिली.
Scene from Sangola accident site where a motorcycle collision left one dead and three injured.

सांगोला : सांगोल्यातील चिंचोली रोडवरील ब्रम्हओढ्याजवळ झालेल्या भीषण अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून तिघेजण जखमी झाले आहेत. ही घटना ५ सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडली होती. मृत व्यक्तीचे नाव चंद्रकांत नारायण गोडसे (वय ५१, रा. चिंचोली रोड, बुरांडेवस्ती, सांगोला) असे असून, ते मजुरीच्या कामासाठी जात असताना हा अपघात झाला.

