Sangola Accident: 'सांगोल्यात दुचाकी धडकेत एक ठार, तीनजण जखमी'; मजुरीच्या कामासाठी जाताना काळाचा घाला..

सांगोला : सांगोल्यातील चिंचोली रोडवरील ब्रम्हओढ्याजवळ झालेल्या भीषण अपघातात एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला असून तिघेजण जखमी झाले आहेत. ही घटना ५ सप्टेंबर रोजी सकाळी साडेदहा वाजण्याच्या सुमारास घडली होती. मृत व्यक्तीचे नाव चंद्रकांत नारायण गोडसे (वय ५१, रा. चिंचोली रोड, बुरांडेवस्ती, सांगोला) असे असून, ते मजुरीच्या कामासाठी जात असताना हा अपघात झाला..सिद्धनाथ सुरेश दहीवडकर (वय २१, रा. पुजारवाडी, सांगोला) हा आपल्या ताब्यातील (होंडा क्रमांक एम. एच ४५, बी. सी १०१७) मोटारसायकल भरधाव वेगात व चुकीच्या दिशेने चालवत होता. त्याने गोडसे यांच्या दुचाकीला समोरून जोरदार धडक दिली. या धडकेत गोडसे गंभीर जखमी झाले व उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. .अपघातात अतुल सरगर (रा. धायटी), भाऊ विश्वंभर फाळके (रा. हलदहिवडी) हे गंभीर जखमी झाले असून आरोपी दहीवडकर हादेखील किरकोळ जखमी झाला आहे. याप्रकरणी फिर्याद मयूर चंद्रकांत गोडसे (वय २३, रा. चिंचोली रोड, बुरांडेवस्ती, सांगोला) यांनी दिली असून सांगोला पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.