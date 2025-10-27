सोलापूर

Barshi News: 'चक्री गेममुळे बार्शीत तरुणाने जीवन संपवले'; आईने बघितलं अन् हंबरडा फोडला..

Devastating Incident in Barshi: तरुणाला मोबाईलवरील चक्रीगेमचे व्यसन लागले. रात्री उशिरापर्यंत गेम खेळत असत कधी लाख रुपये येत तर कधी दोन लाख जात असत. अनेक मित्रांकडून पैसे घेत असे आणि परतावाही करत असे. पतसंस्था, बँक, खासगी सावकार यांच्याकडून पैसे घेतले होते.
Heart-wrenching scene in Barshi as a young man ends life after losing in online Chakri game; grief-stricken mother collapses in tears.

Heart-wrenching scene in Barshi as a young man ends life after losing in online Chakri game; grief-stricken mother collapses in tears.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बार्शी: कुसळंब (ता. बार्शी) येथील तरुणाने चक्री गेमच्या नादात कर्जाचा डोंगर झाल्याने शुक्रवारी (ता. २४) मध्यरात्रीनंतर आत्महत्या केली. समाधान तुकाराम ननवरे (वय ३२) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Youth
endlife
barshi
mental health
district
Online gaming
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com