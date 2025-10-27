Barshi News: 'चक्री गेममुळे बार्शीत तरुणाने जीवन संपवले'; आईने बघितलं अन् हंबरडा फोडला..

बार्शी: कुसळंब (ता. बार्शी) येथील तरुणाने चक्री गेमच्या नादात कर्जाचा डोंगर झाल्याने शुक्रवारी (ता. २४) मध्यरात्रीनंतर आत्महत्या केली. समाधान तुकाराम ननवरे (वय ३२) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणाचे नाव आहे. .माेठी बातमी! 'दिलीप मानेंच्या प्रवेशाला तूर्तास ब्रेक'; राजन पाटील, यशवंत माने, शिंदेंचं ठरलं; बुधवारी भाजप प्रवेश...सात वर्षांपासून शिवाजीनगर भागात कॉलेज रस्त्यावर डायमंड सलूनचे दुकान समाधान याने थाटले होते. पण या तरुणाला मोबाईलवरील चक्रीगेमचे व्यसन लागले. रात्री उशिरापर्यंत गेम खेळत असत कधी लाख रुपये येत तर कधी दोन लाख जात असत. अनेक मित्रांकडून पैसे घेत असे आणि परतावाही करत असे. पतसंस्था, बँक, खासगी सावकार यांच्याकडून पैसे घेतले होते. मोठी उलाढाल पाहून ऑनलाइन कंपन्यांनीही त्याला कर्ज दिले होते..भाऊबिजेनिमित्त पत्नी, मुलगा माहेरी गेले होते तर बहिण, आई घरी होते. समाधान याने शुक्रवारी (ता. २४) रात्री नऊ वाजता आई, बहिणी समवेत जेवण केले. गप्पा मारल्या अन् रात्री साडेअकरानंतर झोपण्यास दुसऱ्या खोलीत गेला होता. आई सीताबाई ननवरे पहाटे पाचच्या सुमारास पाणी गरम करण्यासाठी स्वयंपाक घरात गेल्या असता समाधान याने स्लॅबच्या लोखंडी हुकला गळफास घेतल्याचे दिसून आले. त्यावेळी त्यांनी हंबरडा फोडला. त्याच्या पश्चात आई-वडील, तीन बहिणी, पत्नी, तीन वर्षांचा मुलगा असा परिवार आहे..भाविकांसाठी आनंदाची बातमी! 'श्री विठ्ठलाचे २४ तास पदस्पर्श दर्शन सुरू'; कार्तिकी यात्रेची तयारी पूर्ण...एकुलता एक मुलगा होता. कुटुंबाने काय करायचे असा प्रश्न उभा राहिला असून तरुण पिढी मोबाईल गेमच्या व्यसनाधीनतेमुळे आत्महत्येचा मार्ग स्वीकारत आहे. अॅप कोण तयार करतो याचा छडा लावा.- सुधाकर शिंदे, समाधानचे मेव्हणे, बार्शी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.