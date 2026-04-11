Malsiras Power: ट्रान्सफार्मर बिघडले; दहा गावांत १० दिवसांपासून अंधार, माळशिरस तालुक्यातील पश्चिम भागातील गावे, चार दिवसांपासून सिंगल फेजही बंद

नातेपुते : एक ट्रान्सफार्मर बिघडला म्हणून दुसऱ्या ट्रान्सफार्मवरला त्या गावांचे कनेक्शन जोडले. वाढलेल्या कनेक्शनमुळे तोही ट्रान्सफार्मर बिघडला. ट्रान्सफार्मर सुरू करण्यासाठी रोज ४ बॅरल ऑईलची गरज आहे. महावितरणकडे ऑईलच नसल्याने माळशिरस तालुक्यातील १० गावे अंधारात आहेत. चार दिवसांपर्यंत सुरू असलेला सिंगल फेजचा विजपुरवठाही बंद झाला आहे. माळशिरस तालुक्याच्या पश्चिम भागातील दहा गावांतील लाखाहून अधिक ग्रामस्थांना १० दिवसांपासून अंधारात राहावे लागत असून, ५ एमव्हीए क्षमतेचा ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाल्याने विद्युतपुरवठा पूर्णपणे खंडित झाला आहे.

नातेपुते विभागातील हा ट्रान्सफॉर्मर २८ मार्चला सकाळी बिघडला. या ट्रान्सफॉर्मरवर असलेल्या लोणंद, फडतरी, लोंढे-मोहितेवाडी, पिंपरी, मोरोची, मांडवे, ४४ फाटा, बंडगर खोरी, तामशीद वाडी, पांढरे मळा, राऊत वस्ती, रुपनवर वस्ती, हुलगे वस्ती, शिंदे वस्ती, बिरोबा नगर यांसह अनेक गावांचा विद्युतपुरवठा खंडित झाला. बिघाडाची माहिती तातडीने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली असून, संबंधित सातारा येथील एजन्सीकडे दुरुस्तीबाबत पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी या ट्रान्सफॉर्मरवरील भार दुसऱ्या ट्रान्सफॉर्मरवर वळविण्यात आला. मात्र, त्यामुळे दुसऱ्या ट्रान्सफॉर्मरमध्येही बिघाड निर्माण झाला असून, त्यासाठी चार बॅरल ऑइलची आवश्यकता आहे.

दहा दिवसांपासून थ्री-फेज व मागील चार दिवसांपासून सिंगल-फेज वीजपुरवठाही खंडित असल्याने शेतकरी व नागरिकांमध्ये संताप वाढला आहे. पिकांना पाणी देणे, जनावरांची काळजी घेणे आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे यासाठी मोठा संघर्ष कारावा लागत आहे. महावितरणमध्ये कंत्राटी कामगारांची संख्या अधिक असल्याने वेळेत प्रश्न सुटत नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे.

पहिल्या ट्रान्सफॉर्मरची दुरुस्ती ८ एप्रिल रोजी करण्यात आली आहे. त्यानंतर सोलापूर येथील अधिकाऱ्यांनी तपासणी केली असता यामध्ये काही त्रुटी आढळल्या आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील तपासणीसाठी झाल्यानंतर ट्रान्सफॉर्मर सुरू होण्याची शक्यता आहे.- सुभाष टोणपे, उपकार्यकारी अभियंता, महावितरण.

नातेपुते येथील महावितरणच्या कार्यालयातील ऑईल संपल्याने ट्रान्सफॉर्मर जळाले आहेत. माजी आमदार राम सातपुते यांच्या माध्यमातून बारामती कार्यालयातील चीफ इंजिनिअर यांच्याशी बोललो आहे. माळशिरस तालुक्यातील अनेक डीपींना सुमारे चार हजार लिटर आईल लागणार आहे. त्यांनी ते पुरवण्याचा शब्द दिला आहे. लवकरच विद्युत पुरवठा सुरळीत होईल असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.- राहुल रुपनवर, पंचायत समिती सदस्य प्रतिनिधी, मांडवे.

आकडे बोलतात...नातेपुते विभागातील वीज ग्राहकघरगुती १२ हजारऔद्योगिक ३५०वाणिज्य १३५०कृषी पंप १० हजार.