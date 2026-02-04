Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!

सोलापूर

मंगळवेढा: उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांच्यावर अंत्यसंस्कार झालेल्या ठिकाणी बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर जाऊन मंगळवेढ्यातील प्रा. विनायक कलुबर्मे व प्रफुल्ल सोमदळे यांनी दोन दिवसांत मंगळवेढा-बारामती जाता-येता २८० किलोमीटर सायकल प्रवास करून मंगळवेढेकरांच्या वतीने आदरांजली वाहिली.

