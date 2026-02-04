Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!

मंगळवेढा: उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांच्यावर अंत्यसंस्कार झालेल्या ठिकाणी बारामतीतील विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर जाऊन मंगळवेढ्यातील प्रा. विनायक कलुबर्मे व प्रफुल्ल सोमदळे यांनी दोन दिवसांत मंगळवेढा-बारामती जाता-येता २८० किलोमीटर सायकल प्रवास करून मंगळवेढेकरांच्या वतीने आदरांजली वाहिली..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...दादांचे मंगळवेढ्यातील जनतेशी भावनिक नाते होते. त्यांचे मंगळवेढ्यावर विशेष लक्ष होते. शहराच्या विकासासाठी दादांनी नगरपालिका इमारत, नाट्यगृह, उचेठाण बंधारा, भोसे प्रादेशिक पाणी योजना, मंगळवेढा उपसा सिंचन योजना, व्यापारी गाळे, अनेक योजनांसाठी लागणारा निधी, महापुरुषांच्या पुतळ्यांसाठी लागणाऱ्या मान्यता यासाठी सर्वतोपरी मदत करून कायमच झुकते माप दिले. .या लाडक्या नेत्याला सायकलीवरून प्रफुल्ल सोमदळे व प्रा. विनायक कलुबर्मे यांनी बारामती येथे जाऊन श्रद्धांजली अर्पण केली. सुरवातीस पवार कुटुंबाचे मूळ गाव असलेल्या काटेवाडी येथे जाऊन अजितदादांच्या प्रतिमेचे दर्शन घेऊन त्यांचे धाकटे बंधू श्रीनिवास पवार व शर्मिला श्रीनिवास पवार यांची भेट घेतली. यावेळी विद्या प्रतिष्ठानचे डॉ. राज कदम, प्रा हणमंत पाटील, बालाजी दत्तू उपस्थित होते..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.स्व. अजितदादांचा स्पष्टवक्तेपणा, मंगळवेढ्यातील राज्यकर्त्यांशी अनेक पिढ्यांशी असलेले संबंध आणि मंगळवेढ्याच्या विकासाला दिलेले झुकते माप लक्षात घेता आम्ही २८० किमी सायकलवर जाऊन दादांना आदरांजली अर्पण केली. आम्हालाही समाधान वाटले.- प्रफुल्ल सोमदळे, मंगळवेढा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.