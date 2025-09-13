तुळजाभवानी देवीचं व्हीआयपी दर्शन होणार महाग, २० सप्टेंबरपासून पासचे नवे दर लागू, नवरात्रोत्सवाआधी मोठा निर्णय

शारदीय नवरात्रोत्सव अवघ्या १० दिवसांवर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राची कुलस्वामिनी तुळजाभवानीच्या मंदिरात नवरात्रोत्सवाची तयारी सुरू आहे. दरम्यान, तुळजाभवानी देवीच्या व्हीआयपी दर्शनाच्या पासच्या किंमतीत वाढ करण्यात आलीय. व्हीआयपी दर्शन पासच्या दरात वाढ करण्याच्या निर्णयाची माहिती तुळजाभवानी मंदिर संस्थानने दिली आहे. व्हीआयपी पासचे नवे दर २० सप्टेंबरपासून लागू करण्यात येणार आहेत. ऐन नवरात्रोत्सवाच्या आधी ही दरवाढ झाल्याने भाविकांना व्हीआयपी दर्शनासाठी आता जास्त पैसे मोजावे लागणार आहेत..व्हीआयपी पासचे नवे दरतुळजाभवानी मंदिर संस्थानाने एक परिपत्रक काढून या दरवाढीची अधिकृत घोषणा केली आहे. देणगी दर्शन पास आणि स्पेशल गेस्ट रेफरल पासच्या किमतीत मोठी वाढ करण्यात आली आहे. याआधी देणगी दर्शन पास २०० रुपयांना मिळत असे. यापुढे हा देणगी दर्शन पास ३०० रुपयांना मिळणार आहे. तर ५०० रुपयांना मिळणाऱ्या देणगी दर्शन पासची किंमत थेट दुप्पट केली असून तो १ हजार रुपयांना मिळणार आहे. स्पेशल गेस्ट रेफरल पास हा महत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी असलेला पास आहे. तो याआधी २०० रुपयांना होता. पण आता त्यासाठी ५०० रुपये आकारले जातील..झुपेडियानं लुटलं! फोटोला रिव्ह्यू देताच पैसे मिळणार, स्कीमने गंडवलं; तरुणांसह शिक्षक अन् कर्मचाऱ्यांची कोट्यवधींची फसवणूक.अभिषेक पासची संख्या वाढवलीव्हीआयपी पासच्या दरवाढीसह आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सकाळच्या अभिषेक पासची संख्या ३०० वरून ४०० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे आता सकाळच्या अभिषेकाचा लाभ जास्त भाविकांना घेता येणार आहे..नवरात्रोत्सवाआधी व्हीआयपी पासचे नवे दर लागूशारदीय नवरात्रोत्सवाला २२ सप्टेंबरपासून सुरुवात होत आहे. या उत्सवाच्या केवळ दोन दिवस आधी म्हणजेच २० सप्टेंबरपासून व्हीआयपी पासची दरवाढ लागू होणार आहे. नवरात्र काळात तुळजापूरमध्ये प्रचंड गर्दी असते आणि रांगेत तासनतास उभे राहणे टाळण्यासाठी भाविक व्हीआयपी दर्शन पास घेतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.