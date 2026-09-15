Seena-Madha Irrigation: ‘गाढवाचंही लग्न होतंय, आमच्या पोरांचं काय?’; तुळशी ग्रामस्थांचा उद्विग्न सवाल; सीना-माढा योजनेत समावेशासाठी उपोषण

मोडनिंब : सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेत समावेशासाठी तुळशी (ता. माढा) येथील ग्रामस्थांनी आजपासून बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले. अनेक पिढ्यांपासून पाण्याची प्रतीक्षा असून, पाण्याअभावी शेकडो कुटुंबे शहरात स्थलांतरित झाली आहेत. गावातील २५० तरुण पोरं बिनलग्नाची आहेत. पर्जन्यवृष्टीसाठी अनेक ठिकाणी गाढवांची लग्नं लावली जात आहेत. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.‘गाढवाचंही लग्न होतंय, आमच्या पोरांचं काय?’ असा उद्विग्न सवाल उपोषणकर्त्यांनी केला. ग्रामसभेत ठराव केल्यानंतर तुळशीकर ग्रामस्थांचे हनुमान मंदिरात आज उपोषण सुरू झाले. सरपंच डॉ. शरद मोरे, डिगंबर माळी, मनोज शहा, संजय लामकाने, सचिन खांडेकर, नारायण वाघमारे, ज्ञानेश्वर शिंदे, राहुल गव्हाणे, रामचंद्र वाघमारे, मारुती वाघमारे व भारत जाधव असे अकराजण आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. .सीना-माढा उपसा सिंचन योजनेत समावेशासाठी अनेक वर्षांपासून गावचा लढा सुरू आहे. रास्ता रोको तसेच नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनादरम्यान उपोषण आंदोलन करण्यात आले. मात्र, आश्वासनाशिवाय काहीच हाती लागले नाही. शेतीसाठी व पिण्यासाठी पाणी उपलब्ध झालेले नाही. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.योजनेच्या लाभक्षेत्रातील सूक्ष्म सिंचन व बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमुळे बचत झालेले पाणी तुळशीकरांना देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनास सादर करण्यात आला आहे. मात्र, त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. तुळशीकरांच्या जीवन-मरणाचा हा निर्णय शासनाने त्वरित घ्यावा आणि योजनेच्या तृतीय सुप्रमामध्ये आर्थिक तजवीज करावी. अन्यथा बेमुदत उपोषण आंदोलन सुरूच राहील, असे ग्रामस्थांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.