'जुबेर हंगरगेकरच्या संपर्कातील १२ जणांची चौकशी'; माेबाईल, सीडीआरची पडताळणी होणार, दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी कनेक्शन?

सोलापूर: येथील जुबेर हंगरगेकरचे दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी काही 'कनेक्शन' आहे का, याच्या शोधासाठी शहरात आलेल्या पुण्याच्या एटीएसने शनिवारी (ता. १५) १२ जणांची चौकशी केली. जुबेरच्या संपर्कातील या मंडळींच्या मोबाईल, सीडीआरची पडताळणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले. सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या जुबेरकडे 'अल् कायदा' या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित साहित्य, कागदपत्रे व संपर्क क्रमांक आढळल्यामुळे दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी त्याचे कनेक्शन आहे का, हे तपासण्यासाठी पुणे एटीएसचे पथक शुक्रवारी (ता. १४) सोलापुरात आले. या पथकाने स्थानिक एटीएसच्या मदतीने जुबेरच्या संपर्कातील १४ जणांची चौकशी केली..त्यांच्या मोबाईल, सीडीआरची पडताळणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले. चौकशी केलेल्या या मंडळींत एका धार्मिक संघटनेशी संबंधित लोकांचा समावेश होता. त्यांचा जुबेरसह अन्य कोणाशी संपर्क आहे, या अनुषंगानेही तपासणी करून हे पथक पुण्याकडे रवाना झाले..आयोजकांची चौकशीवहादते मुस्लिम - ए - हिंद संघटनेने आयोजिलेल्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने जुबेर हा १८ ते २० ऑक्टोबर या कालावधीत सोलापूर मुक्कामी होता. वळसंग येथील एका शाळेत त्याचा कार्यक्रम झाला होता. त्यानंतर तो चेन्नईलाही जाऊन आला होता. त्यामुळे एटीएसने आयोजकांसह या कार्यक्रमास उपस्थित मंडळींची चौकशी केली. शिवाय या कालावधीत तो आणखी कोणाकोणाच्या संपर्कात होता, याचीही माहिती घेतली. कार्यक्रमाच्या आयोजकांसह आणखी काहीजणांच्या चौकशीसाठी पुण्याचे एटीएस पथक पुन्हा सोलापुरात येऊ शकते..