सोलापूर

'जुबेर हंगरगेकरच्या संपर्कातील १२ जणांची चौकशी'; माेबाईल, सीडीआरची पडताळणी होणार, दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी कनेक्शन?

Explosive Case Twist: सध्या न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या जुबेरकडे ‘अल् कायदा’ या दहशतवादी संघटनेशी संबंधित साहित्य, कागदपत्रे व संपर्क क्रमांक आढळल्यामुळे दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी त्याचे कनेक्शन आहे का, हे तपासण्यासाठी पुणे एटीएसचे पथक शुक्रवारी (ता. १४) सोलापुरात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: येथील जुबेर हंगरगेकरचे दिल्ली बॉम्बस्फोटाशी काही ‘कनेक्शन’ आहे का, याच्या शोधासाठी शहरात आलेल्या पुण्याच्या एटीएसने शनिवारी (ता. १५) १२ जणांची चौकशी केली. जुबेरच्या संपर्कातील या मंडळींच्या मोबाईल, सीडीआरची पडताळणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले.

Solapur

