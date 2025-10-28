Solapur Accident:'टेंभुर्णी-पंढरपूर रोडवरील अपघातात २ मजुरांचा मृत्यू'; अज्ञात वाहनाची धडक, हातावर पोट अन्..

करकंब : टेंभुर्णी- पंढरपूर रोडवर झालेल्या अज्ञात वाहनाच्या धडकेत जाधववाडी (ता. पंढरपूर) येथील दोन मजुरांचा जागीच मृत्यू झाला. बंडू पोपट चव्हाण (वय ३६) व गणेश लक्ष्मण शिंदे (वय ३३) अशी मृतांची नावे आहेत. .Solapur News: 'संपर्कप्रमुख कोकिळांवर धावून गेले शिवसैनिक'; साेलापुरातील शिवसेना (उबाठा) बैठकीत राडा, नेमकं काय घडलं...जाधववाडी येथील बंडू चव्हाण व गणेश शिंदे दोन मजूर आज (सोमवार) सकाळी आठच्या सुमारास कामानिमित्त आपल्या दुचाकीवरून टेंभुर्णीकडे चालले होते. त्यांच्या गाडीला परिते (ता. माढा) हद्दीतील हॉटेल सौरभजवळ अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिली. त्यात ते गंभीर जखमी झाल्याने त्यांना करकंब येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. .परंतु, त्यांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. याबाबत वैद्यकीय अधिकारी डॉ. स्वाती बोधले यांनी करकंब पोलिस ठाण्यास खबर दिली. या अपघातामुळे जाधववाडी गावावर शोककळा पसरली आहे. अपघातस्थळी रस्त्यावर मोठमोठे खड्डे पडले असल्याने या रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळेच दोन निष्पाप नागरिकांना प्राणास मुकावे लागले आहे. .Solapur Municipal Corporation: बिल्डरांच्या बेकायदा बांधकामावर कारवाई करा; आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी जनता दरबारात दाद.याशिवाय या मार्गावर भोसे, गुरसाळे, आजोती, चिलाईवाडी हद्दीत व ठिकठिकाणच्या पुलांवर मोठमोठे खड्डे पडले असल्याने यापूर्वीही काही अपघात झाले आहेत. प्रवाशांनी व नागरिकांनी वेळोवेळी मागणी करूनही या रस्त्याची दुरुस्ती केली जात नाही. आजच्या अपघातामुळे हातावर पोट असणाऱ्या दोन कुटुंबांतील कर्त्या व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यामुळे या मार्गावरील खड्ड्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.