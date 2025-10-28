सोलापूर

Solapur Accident:'टेंभुर्णी-पंढरपूर रोडवरील अपघातात २ मजुरांचा मृत्यू'; अज्ञात वाहनाची धडक, हातावर पोट अन्..

Fatal Hit-and-Run: जाधववाडी येथील बंडू चव्हाण व गणेश शिंदे दोन मजूर आज (सोमवार) सकाळी आठच्या सुमारास कामानिमित्त आपल्या दुचाकीवरून टेंभुर्णीकडे चालले होते. त्यांच्या गाडीला परिते (ता. माढा) हद्दीतील हॉटेल सौरभजवळ अज्ञात वाहनाने जोराची धडक दिली.
Solapur Accident

Solapur Accident

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

करकंब : टेंभुर्णी- पंढरपूर रोडवर झालेल्या अज्ञात वाहनाच्या धडकेत जाधववाडी (ता. पंढरपूर) येथील दोन मजुरांचा जागीच मृत्यू झाला. बंडू पोपट चव्हाण (वय ३६) व गणेश लक्ष्मण शिंदे (वय ३३) अशी मृतांची नावे आहेत.

Loading content, please wait...
pandharpur
accident
district
police investigation
Death of a worker
Tembhurni
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com