Turtles Death:'साेलापुरातील सिद्धेश्वर तलावात पुन्हा दोन कासवांचा मृत्यू'; पाण्याचा रंग हिरवागार; महापालिकेच्या उपाययोजनेत अपयश..

Environmental Concern: मे महिन्याच्या ८ तारखेला सिद्धेश्वर तलावात ५४ भारतीय व चार अमेरिकन अशा ५८ कसवांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी मृत कासवांची उत्तरीय तपासणी करून देखील कासावांच्या मृत्यूचे नेमके कारण समोर आले नव्हते.
Municipal Failure? Two More Turtles Die Amid Pollution in Solapur Lake

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : सिद्धेश्वर तलावात यंदाच्या उन्हाळ्यात ५८ कासवांच्या मृत्यूला सहा महिने उलटत असताच आता पुन्हा दोन कासवांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. तलावातील पाण्याला पूर्ण हिरवा रंग आला असून तलाव संवर्धनासाठी महापालिकेने केलेल्या उपाययोजनेला अपयश आल्याचे दिसून येत आहे.

