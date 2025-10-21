सोलापूर

Solapur Accident:'चारचाकीच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार; महूद ते महिम रस्त्यावर धडक, दिवाळीचा बाजार राहिला दुकानातच..

Fatal accident on Mahood–Mahim road: महिम येथील तेजस चौगुले (वय ३५) व त्याचा गावातील मित्र दत्तात्रय कांबळे हे दोघे कामानिमित्त दुचाकीवरून महूद येथे आले होते. महूद येथील काम आटोपल्यानंतर ते दोघे दुचाकीवरून (एमएच ४५- बीए ४१०७) भरधाव वेगाने महिमकडे निघाले होते.
Tragic accident on Mahood–Mahim road: two-wheeler rider killed after car collision; Diwali shopping turns into sorrow for local family.

Tragic accident on Mahood–Mahim road: two-wheeler rider killed after car collision; Diwali shopping turns into sorrow for local family.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

महूद: चारचाकी आणि दुचाकी यांची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन झालेल्या अपघातात महिम (ता. सांगोला) येथील तेजस संभाजी चौगुले या दुचाकीवरील युवकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याच्या मागे बसलेला दुसरा युवक गंभीर जखमी झाला आहे. हा अपघात महूद ते महिम रस्त्यावर सोमवारी (ता. २०) सकाळी अकराच्या सुमारास झाला.\

Loading content, please wait...
accident
district
accident death
accident case
Diwali
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com