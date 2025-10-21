Solapur Accident:'चारचाकीच्या धडकेत दुचाकीस्वार ठार; महूद ते महिम रस्त्यावर धडक, दिवाळीचा बाजार राहिला दुकानातच..

महूद: चारचाकी आणि दुचाकी यांची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन झालेल्या अपघातात महिम (ता. सांगोला) येथील तेजस संभाजी चौगुले या दुचाकीवरील युवकाचा जागीच मृत्यू झाला, तर त्याच्या मागे बसलेला दुसरा युवक गंभीर जखमी झाला आहे. हा अपघात महूद ते महिम रस्त्यावर सोमवारी (ता. २०) सकाळी अकराच्या सुमारास झाला.\\.Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.महिम येथील तेजस चौगुले (वय ३५) व त्याचा गावातील मित्र दत्तात्रय कांबळे हे दोघे कामानिमित्त दुचाकीवरून महूद येथे आले होते. महूद येथील काम आटोपल्यानंतर ते दोघे दुचाकीवरून (एमएच ४५- बीए ४१०७) भरधाव वेगाने महिमकडे निघाले होते. त्याच वेळी महिमहून महूद मार्गे पुढे जाणारी चारचाकी (एमएच १०- बीए ६८३८) ही येत होती. .महूद ते महिम मार्गावर असलेल्या पाची डेरा या परिसरातील वळणावर या दोन वाहनांची समोरासमोर जोरदार धडक झाली. धडक झाल्यानंतर तेजस चौगुले याचे डोके चारचाकीच्या काचेवर जोरदार आपटले गेले. त्यामुळे कवटी फुटून आणि चेहऱ्यावरील इतर अवयव बाहेर पडून त्याचा जागीच मृत्यू झाला. तर दत्तात्रय कांबळे हा गंभीर जखमी झाला असून, त्याच्यावर पंढरपूर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..अपघातानंतर चारचाकीमधील प्रवाशांनी मागून येणाऱ्या टमटम वाहनाला थांबवून त्यामध्ये या दोघांना घेऊन पंढरपूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. त्यानंतर या अपघातग्रस्त चारचाकीमधील प्रवासी रुग्णालयातून अचानक निघून गेले. घटनास्थळी पोलिसांनी भेट देऊन पंचनामा केला आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.दिवाळीचा बाजार राहिला दुकानातचअपघातात मृत्युमुखी पडलेला तेजस हा शेती करत होता. त्याच्या पश्चात आई, पत्नी, मुले व दोन भाऊ असा परिवार आहे. त्याने दिवाळीसाठी लागणारा बाजार महिम येथील दुकानातच केला होता. त्यापैकी काही सामान घरी ठेवून तो महूद येथे निघाला असताना, दुकानदाराने सामान घेऊन घरी जाण्याबाबत विनंती केली होती; मात्र ‘आम्ही लगेच महूदला जाऊन येतो आणि पुन्हा सामान घेऊन जातो’ असे सांगून ते बाहेर पडले होते. त्यानंतर काही वेळातच हा अपघात होऊन त्यामध्ये तेजस मृत्युमुखी पडला. त्याच्यावर सायंकाळी उशिरा अंत्यसंस्कार करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.