सोलापूर

Solapur Accident: आंबेगावच्या दोन तरुणांचा अपघातात मृत्यू; मध्यरात्री पिकअप बुलेटची भीषण धडक, यात्रेहून येताना काळाचा घाला!

Pickup vehicle hits Bullet causing Death of Two Youths: सोलापूर अपघात: आंबेगावच्या दोन तरुणांचा दुर्दैवी अंत, पिकअप-बुलेटच्या धडकेत मृत्यू
Tragic Accident in Ambegaon: Pickup Vehicle Rams Bullet, Two Dead

Tragic Accident in Ambegaon: Pickup Vehicle Rams Bullet, Two Dead

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : बेगमपूर रोडवरून इचगाव टोल नाक्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर शनिवारी (ता. १८) मध्यरात्री दीड-दोनच्या सुमारास पिकअपने बुलेटला धडक दिली. या अपघातात औदुंबर विठ्ठल दांडगे (वय २८), अशोक भारत खिलारे (वय २८) हे दोघे जागीच ठार झाले आहेत.

Loading content, please wait...
pandharpur
accident
death
ambegaon
district
youths
accident death
accident case
Solapur

Related Stories

No stories found.