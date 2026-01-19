Solapur Accident: आंबेगावच्या दोन तरुणांचा अपघातात मृत्यू; मध्यरात्री पिकअप बुलेटची भीषण धडक, यात्रेहून येताना काळाचा घाला!

सोलापूर : बेगमपूर रोडवरून इचगाव टोल नाक्याकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर शनिवारी (ता. १८) मध्यरात्री दीड-दोनच्या सुमारास पिकअपने बुलेटला धडक दिली. या अपघातात औदुंबर विठ्ठल दांडगे (वय २८), अशोक भारत खिलारे (वय २८) हे दोघे जागीच ठार झाले आहेत..MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.आंबेगाव (ता. पंढरपूर) येथील औदुंबर दांडगे व अशोक खिलारे हे दोघे तरुण बुलेटवरून गावाकडे निघाले होते. इचगाव टोल नाक्यापासून अर्धा किलोमीटर अलिकडे बेगमपूर रोडवर हा अपघात झाला. पिकअप व बुलेटची समोरासमोर धडक झाली. त्यात बुलेटवरील दोघेही फरफटत तेथील कॅनॉलजवळ जाऊन पडले. जखमी आवस्थेतील रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेल्या दोघांनाही रुग्णवाहिकेतून तातडीने सोलापुरातील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..पण, दोन्ही तरुणांचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे. रविवारी (ता. १८) दोन्ही मृतांची उत्तरीय चाचणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, कामती पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत हा अपघात झाला असून या प्रकरणी अद्याप कोणीही फिर्याद दिलेली नाही. मयताच्या नातेवाईकांनी फिर्याद दिल्यानंतर कामती पोलिस अपघाताचा तपास करतील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...सोलापुरातील गड्डा यात्रा पाहून घराकडे जाताना अपघातगड्डा यात्रा पाहून अशोक खिलारे व औदुंबर दांडगे दोघेही गावाकडे जात होते. त्यावेळी दोघांवरही वाटेतच काळाने घाला घातला. मृत अशोकला एक मुलगी व एक लहान मुलगा आहे. अशोकने कुटुंबाच्या उदनिर्वाहासाठी ट्रॅक्टर घेतला होता, कुटुंबाची जबाबदारी त्याच्याच खांद्यावर होती. तर दुसरा मृत औदुंबर अविवाहित आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.